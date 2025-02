video suggerito

È morto Irv Gotti, produttore discografico che ha lanciato le carriere di Jay-Z e DMX Irv Gotti, produttore e dirigente discografico statunitense, è morto all’età di 54 anni: ha lanciato nella sua carriera Jay-Z e DMX, prima di collaborare anche con Jennifer Lopez e Alicia Keys. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Irv Gotti, via Getty Images

Nelle scorse ore, la Def Jam ha annunciato la scomparsa di Irv Gotti, uno dei produttori e dirigenti di etichette discografiche più importanti negli Stati Uniti, all'età di 54 anni. L'uomo, co-fondatore della Murder Inc Records, che fa parte anche della Def Jam Recording, aveva avuto un ictus nei primi mesi del 2024, ma stando alle dichiarazioni delle persone vicine alla sua famiglia, si era pienamente ripreso. Nelle scorse ore, a riaccendere le attenzioni sul suo stato di salute, era stato un post di 50 Cent, che raffigurava lo stesso Gotti mentre nella didascalia riportava l'arrivo dei parenti per dargli l'addio. Il rapper aveva scritto: "Accidenti, volevo anche io che vedesse i miei nuovi concerti!".

Gli esordi di Gotti con Jay-Z e DMX

Come riporta Def Jam, nella nota stampa sulla morte di Gotti: "Il suo contributo alla Def Jam, sia come dirigente A&R che in partnership con la Murder Inc, ha contribuito ad aprire la strada alla nuova generazione di artisti e produttori, una forza che ha rimodellato il panorama sonoro dell'hip hop e dell'R&B". E infatti, la carriera di Gotti comincia negli anni '90, dopo un'infanzia difficile a New York, nel quartiere Queens. L'uomo ha infatti lanciato le carriere di due rapper come Jay-Z, che lo rinominò Gotti (legandolo all'immaginario del mafioso italo-statunitense) e DMX. Proprio nell'album d'esordio di Jay-Z compare nei credit come DJ Irv nella traccia Can I Live. Produrrà successivamente Hell is Hot, l'album d'esordio di DMX, uno dei progetti più importanti nella storia hip-hop statunitense.

Le collaborazioni con Jennifer Lopez e Alicia Keys e i problemi con la giustizia nel 2003

Ma non solo, perché Gotti diede luce anche ad autori come Ja Rule e Ashanti, che permise al produttore anche di entrare nel campionato dei più grandi: quello pop e R&b che dominava le classifiche con Jennifer Lopez e Alicia Keys, con cui ha collaborato. Dopo alcuni problemi con la giustizia, derivanti anche dal grande successo mediatico che ebbe la faida tra Ja Rule e 50 Cent, nel 2003 Gotti ha dovuto affrontare una causa federale per riciclaggio di denaro proveniente dalla vendita di stupefacenti, accuse da cui però fu assolto. Negli anni successivi, oltre ad aver collaborato a diverse produzioni di Kanye West, è stato anche l'ideatore della serie tv Tales, in cui venivano rappresentate sceneggiature ispirate a canzoni passate e contemporanee del mondo hip hop statunitense.