È morto il padre di Damon Albarn dei Blur: fu un rinomato architetto e collaborò coi Pink Floyd È morto nelle scorse ore Keith Albarn, architetto e artista, ma anche padre di Damon, frontman dei Blur e voce dei Gorillaz. Negli anni '70 aveva collaborato con Yoko Ono e con i Pink Floyd.

A cura di Vincenzo Nasto

Damon Albarn e suo padre Keith, foto di @damonalbarnunofficial

È scomparso all'età di 85 anni l'architetto e artista Keith Albarn. Si tratta del padre di Damon Albarn, il frontman dei Blur e voce dei Gorillaz, che solo negli scorsi mesi era ritornato con la formazione originale del gruppo britannico, esibendosi al Coachella Festival. A confermare la notizia del decesso di Albarn un suo necrologio sul quotidiano britannico The Times, che ha titolato: "Necrologio di Keith Albarn: artista, architetto e padre di Damon". L'uomo infatti ha studiato architettura alla Nottingham School of Art, dove ha incontrato la compagna di studi Hazel Dring, che ha sposato nel 1963 a Legsby, Lincolnshire. L'uomo, negli anni '60, era diventato uno dei pionieri del movimento psichedelico nell'architettura, cogliendo anche alcuni momenti storici anche nel mondo della musica. Albarn infatti, è stato tra i fautori del primo concerto solista di Yoko Ono e negli anni ha collaborato con i Pink Floyd, creando le sequenze di luci sul palco che accompagneranno alcuni dei loro tour negli anni '70.

La vita di Keith Albarn, il padre di Damon Albarn

Keith Albarn, insieme a sua moglie Hazel Dring, fondarono nel 1967 la Keith Albarn & Partner, una società che avrebbe provveduto a fornire strutture modulari per ambienti come festival, concerti e mostre d'arte: negli anni 70′, gestì anche per alcuni anni gli interessi della band Soft Machine. Dal 1981 al 1997 è stato a capo della Colchester School of Art. Dal matrimonio con Hazel Dring sono nati il frontman Damon Albarn e l'artista visiva e pittrice Jessica Albarn. Per adesso non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui profili social dei figli di Albarn.

La furia di Damon Albarn al Coachella Festival 2024

La scomparsa di Keith Albarn arriva pochi mesi dopo il ritorno sul palco di suo figlio Damon con gli altri componenti dei Blur. La band infatti si è presentata lo scorso 13 aprile, come headliner del Coachella Festival tenutosi in California. Tredici canzoni, tra cui Girls & Boys, Popscen e Song 2: proprio sul ritornello della prima è avvenuto lo scontro con il pubblico, secondo Albarn freddo nei confronti della band. Infatti, dopo aver debolmente cantato il ritornello, Damon Albarn si è rivolto al pubblico: "Non ci vedrete mai più, quindi potreste almeno fare lo sforzo di cantarla, ca**o".

L'ultimo concerto del gruppo: "È il momento di chiudere questo progetto"

Alla fine del set, Damon Albarn ha lasciato intendere che potrebbe essere stata l'ultima volta, assieme, su un palco: "Nello spirito di trasparenza e verità nei vostri confronti, questo è probabilmente il nostro ultimo incontro". Un'affermazione che sembra legarsi a ciò che era avvenuto dopo la reunion dello scorso anno per il disco The Ballad of Darren. In quell'occasione, il frontman aveva chiuso le porte a un futuro della band: "È il momento di chiudere questo progetto. È stata la cosa giusta da fare, è stato un immenso onore suonare ancora queste canzoni, passare il tempo con la band e fare un album. Non voglio dire che non lo rifarei, è stato un successo ma non mi piace vivere nel passato".