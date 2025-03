video suggerito

Stefano ucciso a coltellate dal padre a Francavilla Fontana e morto dopo 24 ore di agonia: si cerca il movente

A cura di Ida Artiaco

Si terrà oggi l'interrogatorio di garanzia di Angelo Argentina, il 71enne che ha ucciso il figlio Stefano a coltellate a Francavilla Fontana (Brindisi) al culmine di una lite. L'uomo si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario e nelle prossime ore la Procura potrebbe anche disporre l'autopsia sul cadavere della vittima, morta ieri, giovedì 13 marzo, dopo un giorno di agonia.

Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini, l'aggressione si è verificata all'esterno della loro abitazione che si trova fuori dal centro abitato del comune del Brindisino, in contrada Cicoria. Il padre avrebbe colpito il figlio con "un'arma di punta e taglio" su più parti del corpo, in particolare all'addome e al collo.

Il 44enne è stato immediatamente trasferito all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, poi da qui è stato trasportato al Perrino di Brindisi dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ricoverato in terapia intensiva, il decesso si è verificato qualche ora dopo, a un giorno di distanza dall'aggressione.

Gli inquirenti sono a lavoro per cercare di capire quale sia il movente dell'omicidio. Secondo quanto emerso, le liti tra padre e figlio erano frequenti. E l'ultimo diverbio sarebbe scoppiato ancora una volta a causa dei problemi di tossicodipendenza, come rilevato da fonti investigative, del 44enne. La contesa – a quanto si apprende – era dovuta al denaro che il figlio pretendeva dal genitore, il che rendeva sempre più tesi i loro rapporti. Ma si attendono le prossime ore, quando il padre sarà sentito da Gip e potrà fornire la propria versione dei fatti, per avere maggiori risposte alle proprie domande.