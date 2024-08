È morto Dj Randall, pioniere della jungle e della drum & bass, aveva 56 anni

video suggerito

È morto a 54 anni Dj Randall, pioniere della jungle e della drum & bass mondiale.

A cura di Redazione Music

Dj Randall (via IG)

È morto all'età di 54 anni Dj Randall, uno dei pionieri della jungle e della drum & bass mondiale, un nome che ha scritto pagine importanti per la Storia di questi generi. Il musicista era definito il padrino del breakbeat e come scrive The Quietus, ricordandolo, "il DJ britannico ha contribuito a guidare la cultura rave britannica dal movimento acid house della fine degli anni '80 e inizio anni '90 ai suoni breakbeat, hardcore, jungle e drum & bass che hanno dominato le piste da ballo negli anni '90". Insomma, Randall era uno dei nomi di riferimento quando si parlava di questo tipo di cultura musicale. Per il momento non sono state rese note le cause della morte.

Randall cominciò mixando e scratchando coi vinili alla fine degli anni 80 quando scoprì anche l'Acid House al Notting Hill Carnival, sviluppando in breve tempo quello che sarebbe diventato il suo stile peculiare. E fu proprio in questi anni che i suoi Dj set cominciarono a diventare sempre più sperimentali "passando a un filone più dark di breakbeat-heavy hardcore e jungle" continua The Quietus. Nel 1991 fondò l'etichetta discografica DeUndergound con i DJ Cool Hand Flex, Uncle 22 e Mike De Underground e aprì un negozio affiliato di dischi nell'East London che contirbuì in maniera decisiva alla diffusione della musica hardcore, jungle e drum & bass del Regno Unito.

Nel 1994 assieme a Andy C pubblicò il brano "Sound Control" considerato uno dei brani di punta per la jungle e lo stesso Andy C lo considerava un'influenza fondamentale per il suo sviluppo come artista. Nel 1996 il negozio chiuse, ma quell'esperienza servì a fondare con Cool Hand Flex la Mac2 Recordings, sempre quell'anno. La notizia della morte di Dj Randall ha provocato tantissime reazioni nel mondo della musica, sono tantissimi, infatti, gli artisti e le etichette che gli hanno reso omaggio, ricordandolo proprio come una delle figure fondamentali dell'ambiente.