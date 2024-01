È morta Melanie, la cantante di Brand New Key: fu una delle quattro donne a esibirsi a Woodstock È scomparsa nelle scorse ore Melanie Safka, meglio conosciuta come Melania, cantautrice statunitense, all’età di 76 anni. Era stata una delle quattro donne ad esibirsi a Woodstock. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Melanie Safka, Getty Images

Melanie Safka, meglio conosciuta come Melanie, è scomparsa nelle scorse ore, all'età di 76 anni. A darne l'annuncio sui social, i figli Leilah, Jeordie e Beau Jarred, che dopo aver tessuto le lodi della madre, hanno invitato tutti i fan ad accendere una candela in onore. La cantante, appena 22enne, aveva acceso la fantasia del pubblico con Birthday of a Sun a Woodstock nel 1969, tra le poche artiste femminili a potersi esibire durante il festival: in totale, saranno lei, Janis Joplin, Joan Beaz e Grace Barnett Wing, classe 1939, cantante dei Jefferson Airplane.

L'annuncio dei figli sui social

Come annunciato dai figli Leilah, Jeordie e Beau Jarred, Melanie è scomparsa la scorsa notte all'età di 76 anni. Per adesso non sono stati ancora annunciati i luoghi per la sua commemorazione, ma ricordando uno dei più grandi successi della donna, Lay Down (Candles in the Rain), i figli hanno chiesto: "Stasera, ognuno di voi, accenda una candela in onore di Melanie. Alzatela, alzatela in alto, ancora in alto. Illumina l'oscurità e ci lascia tutti connessi nel ricordo di quella donna straordinaria che fu moglie, madre, nonna, bisnonna e amica di così tante persone". Ma come nacque uno dei più grandi successi della cantante di origini statunitensi?

Melanie fu una delle quattro donne a esibirsi a Woodstock 1969

Sarebbe proprio la sua esperienza a Woodstock ad aver ispirato uno dei maggiori successi della cantante. Infatti, passando dai cafè di New York a uno dei palchi più immensi nella storia moderna della musica, la cantante dovette subire anche l'arrivo della pioggia, poco prima dell'esibizione. Con il suo arrivo sul palco, che avrebbe coinciso con l'esibizione di Beautiful People e Birthday of the Sun, la donna intravide tra il pubblico alcune persone che accendevano candele. L'anno successivo, accompagnato dal gospel di Edwin Hawkins, pubblicherà Lay Down (Candles in the Rain), che raggiungerà la sesta posizione in classifica nella Billboard Hot 100.

Il successo di Brand New Key e il brano bandito dalle stazioni radiofoniche

Ma il suo più grande successo discografico arrivò solo qualche anno più tardi, nel 1971, con Brand New Key. Anche se ha raggiunto la testa della classifica Billboard Hot 100 nel dicembre 1971 e gennaio 1972, il brano contenuto nell'album Gather Me della cantante, è stato anche bandito da alcune stazioni radiofoniche, come ha raccontato successivamente la cantante in un'intervista: "Non c'era un'espressione profondamente seria dietro la canzone, ma la gente ci leggeva delle cose. Hanno inventato storie incredibili su cosa dicevano i testi e cosa significava la canzone. In alcuni luoghi è stato addirittura bandito dalla radio. La mia idea riguardo alle canzoni è che una volta che le scrivi, hai ben poca voce in capitolo nella loro vita successiva". Le accuse dell'epoca si basavano sulla contrapposizione tra chiave e lucchetto, denunciando un allusione sessuale, ai suoi tempi, esplicita.