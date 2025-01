È morta Marianne Faithfull, musa di Mick Jagger e icona della Swinging London

video suggerito

Morta Marianne Faithfull, la cantante e attrice britannica si è spenta all'età di 78 anni. Era stata la musa e la compagna di Mick Jagger e raggiunse la fama negli anni Sessanta con il brano "As Tears Go By", diventando un'icona della Swinging London.

Marianne Faithfull è morta oggi, 30 gennaio, a Londra all'età di 78 anni, alla presenza dei suoi familiari. A dare la notizia della scomparsa della cantante e attrice britannica è stata la sua portavoce. Faithfull raggiunse la fama negli anni Sessanta con il brano "As Tears Go By", scritto da Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones. La sua carriera fu caratterizzata da alti e bassi, inclusi problemi di dipendenza e di salute, ma riuscì a tornare sulle scene con l'album "Broken English" nel 1979. Nel corso della sua vita ha pubblicato oltre venti dischi e partecipato a numerosi film e serie televisive.

La carriera e la relazione con Mick Jagger

Oltre alla sua carriera musicale, Faithfull ebbe una relazione di quattro anni con Mick Jagger, diventando una figura centrale nella scena musicale dell'epoca. Nonostante le difficoltà personali, tra cui la lotta contro la dipendenza da droghe e problemi di salute, come il tumore al seno e l'epatite C, continuò a contribuire al panorama artistico fino agli ultimi anni della sua vita. Nel 2021, dopo aver superato una grave forma di Covid-19, pubblicò l'album "She Walks in Beauty", una raccolta di poesie romantiche inglesi recitate con accompagnamento musicale.

Marianne Faithfull e la Swinging London

Marianne Faithfull è una delle icone più controverse della Swinging London, il periodo di rivoluzione culturale che attraversò la capitale britannica negli anni Sessanta. Cantante, attrice e musa ispiratrice, Faithfull incarnava perfettamente lo spirito di quegli anni, in cui musica, moda e arte si mescolavano tra creatività e desiderio di ribellione. Il termine "swinging” (letteralmente "ondeggiante" o "vibrante") fu reso popolare da un articolo della rivista Time pubblicato nel 1966, che definì Londra “The Swinging City”, evidenziando il suo ruolo di capitale mondiale della gioventù e dell'innovazione.