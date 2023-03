È morta Bice Biagi, era la figlia del grande giornalista Enzo Biagi È morta a Roma, all’età di 75 anni, Bice Biagi, scrittrice e giornalista, figlia del grande Enzo Biagi.

È morta a Milano, all'età di 75 anni, Bice Biagi, scrittrice e giornalista, figlia del grande Enzo Biagi. Laureata in Lettere presso l'Università degli Studi di Milano, è stata direttrice dei settimanali Insieme, Intimità, Novella 2000, poi vicedirettrice di Oggi. Era nata a Bologna, nel 1948. I funerali si terranno sabato 18 marzo a Pianaccio, dove per suo volere sarà sepolta accanto ai sui cari. Aveva lavorato con il padre, nel 2007, alla trasmissione RT Rotocalco Televisivo. Nel 2008 pubblicò un libro dedicato al padre per Rizzoli, "In viaggio con mio padre".

Il ricordo di Articolo 21

Articolo 21, associazione di cui la giornalista era garante, la ricorda così: "Ha sempre avuto come impegno la difesa dei diritti delle donne e come baluardo di riferimento la Costituzione". Su di lei, diceva: "Da mio padre ho imparato che, a rendere davvero libera una donna era soprattutto il lavoro. Su tale principio ho basato la mia attività di giornalista e quella personale". Con il suo lavoro, Bice Biagi ha da sempre testimoniato i mutamenti del mondo e della società, raccontandoli con grande imparzialità e dedizione.

La giornalista fu accanto a Enzo Biagi nella battaglia contro l'editto bulgaro di Silvio Berlusconi che colpì lui, Daniele Luttazzi e Michele Santoro nel 2002, quando al tempo il giornalista andava in onda nella fascia preserale con la trasmissione "Il fatto".

Ebbe una relazione con Vittorio Feltri

Contattato dall'Adnkronos, Vittorio Feltri – che ebbe una relazione con lei – ha ricordato con dolore la sua scomparsa: "Sono rimasto sbigottito, apprendere la notizia mi ha fatto davvero molto male. Penso soprattutto alla figlia Lucia, che era attaccatissima alla madre e adesso soffrirà parecchio, e questo mi duole moltissimo. Era molto simile al padre ma non aveva la stessa personalità, quindi non gliene fregava neanche niente di svettare".