È morta a 70 anni Hilary Mantel, autrice di Wolf Hall e vincitrice di due Booker Prize È morta la scrittrice inglese Hilary Mantel autrice della trilogia sui Tudor partita con “Wolf Hall”.

Hilary Mantel (Peter Summers/Getty Images)

È morta a 70 anni la scrittrice inglese Hilary Mantel, i cui romanzi sono pubblicati in Italia da Fazi Editore. La scrittrice è una delle più conosciute al mondo, vincitrice due volte del Booker Prize e autrice di tredici libri tra cui la trilogia sulla dinastia Tudor, composta da "Wolf Hall", "Anna Bolena, una questione di famiglia" (entrambi insigniti del Man Booker Prize) e "Lo specchio e la luce". La notizia è confermata dal suo editore inglese Harper Collins che scrive: "Siamo distrutti per la morte della nostra amata autrice, Dame Hilary Mantel, e i nostri pensieri sono rivolti ai suoi amici e alla sua famiglia, in particolare a suo marito, Gerald. Questa è una perdita devastante e possiamo solo essere grati che ci abbia lasciato un lavoro così magnifico".

"Abbiamo perso un genio" ha scritto la scrittrice J.K. Rowling, inventrice di Harry Potter, commentando su twitter la scomparsa della collega. "Il suo spirito, l'audacia stilistica, l'ambizione creativa e la fenomenale intuizione storica la contraddistinguono come una delle più grandi scrittrici del nostro tempo" ha detto il suo agente di sempre Ben Hamilton che ha scritto, come riporta il Guardian: "Le email di Hilary erano cosparse di battute mentre osservava il mondo con gusto e si avventava sulla crudeltà e sul pregiudizio pigri o assurdi e inchiodati. C'era sempre una leggera aura di ultraterreno in lei, poiché vedeva e sentiva cose che a noi comuni mortali mancavamo, ma quando percepiva il bisogno di un confronto, andava senza paura in battaglia".

La trilogia di Wolf Hall ha venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo e anche in Italia è stato un best seller. Nata il 6 luglio del 1952 a Glossop, ha studiato giurisprudenza alla London School of Economics e alla Sheffield University, sposando il geologo Gerald McEwan nel 1972, da cui divorziò nel 1981 per risposarsi l'anno successivo e vivendo anche in Botswana e Arabia saudita. Il suo amore per il romanzo storico partì già dagli anni 70 quando ne scrisse uno sulla Rivoluzione francese – che sarebbe stato pubblicato con il titolo "Un luogo più sicuro" , ma fu con la trilogia il cui protagonista era Thomas Cromwell, potente ministro del famigerato Enrico VIII che ebbe il successo mondiale. Tra i libri pubblicati in Italia ci sono "Al di là del nero", "Otto mesi a Ghazzah Street", "Un esperimento d'amore" e "La storia segreta della Rivoluzione" sempre sulla Rivoluzione Francese.