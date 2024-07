Anna come Emma: dopo dieci anni Vera Baddie conquista il primo posto per 4 settimane consecutive

video suggerito

Dopo dieci anni Anna Pepe riesce a conquistare per la prima volta la testa della classifica per quattro anni consecutivo con il suo album d'esordio Vera Baddie.

A cura di Francesco Raiola

Ci voleva l'uscita di Vera Baddie, album d'esordio di Anna Pepe per vedere un'artista in testa alla classifica per quattro settimane consecutive, un vero e proprio evento per coloro che amano seguire le classifiche FIMI degli album e fare un po' di calcoli. Da anni, infatti, si raccontano le difficoltà per le cantanti e cantautrici di riuscire a prendersi non solo la prima, ma le prime posizioni della top 10, sia per quanto riguarda le uscite settimanali che in quelle di fine anno, quando sono pochissime – se non zero – le donne che riescono a prendersi un posto importante nella top 20. Quest'anno sembra che il trend sia cambiato, con sei settimane di album pubblicati di artiste in testa alla classifica.

Uno è "The Tortured Poets Department", l'ultimo album pubblicato da Taylor Swift, che esordì al primo posto in classifica, mentre il secondo è stato poké melodrama di Angelina Mango che ha centrato questo risultato al suo primo vero e proprio album. Nessuna delle due, però, è riuscita a bissare il risultato, cosa che è riuscita a fare, eccome, proprio la rapper. Sono quattro, quindi, le settimane in cui Anna riesce a conservare la prima posizione, forte anche di una scelta strategica di uscita, quando non ci sono grandi album che possono spingere come il suo, quindi con la possibilità, grazie anche alla spinta delle singole canzoni in streaming ad aggiungere altri primi posti.

E non è un caso che a riuscire nell'impresa sia stata una rapper, genere che in questi anni ha conquistato tutte le classifiche, soprattutto con i cantanti più che con le cantanti. Anna è la prima donna, quindi, da dieci anni a questa parte a riuscire nell'impresa. per trovare un'altra artista in grado di piazzare un album in prima posizione per quattro settimane consecutive bisogna tornare al 2013 quando fu Emma con "Schiena", il suo terzo album (che conquistò tre dischi di platino) a riuscire nell'impresa.

Vera Baddie, intanto, è riuscito a conquistare il disco d'oro e punta dritto al platino oltre a essere il primo album di un’artista ad avere avuto 5 brani entrati nella top10 della classifica singoli FIMI da "The Fame Monster" di Lady Gaga nel 2010. Tra i singoli, 30°C è in seconda posizione dietro solo a Sesso e samba ed è disco di platino, oltre a essere la canzone più a lungo in vetta della classifica singoli giornaliera di Spotify nel 2024.