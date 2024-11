video suggerito

Diddy resta in carcere, negato il rilascio su cauzione: “È un pericolo per la comunità” Sean Combs, noto come Puff Daddy, resta in carcere. Accusato di traffico sessuale, il rapper ha visto respingere dal giudice per la seconda volta la richiesta di rilascio su cauzione. Il processo è fissato per il 5 maggio 2025. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sean Diddy Combs resta nel carcere di Brooklyn dove è rinchiuso da due mesi. Al rapper e produttore è stato negato il rilascio su cauzione, in attesa del processo fissato per il 5 maggio 2025 che lo vede accusato di racket e traffico sessuale. Per il giudice distrettuale Arun Subramanian sussisterebbe un serio rischio di manomissione dei testimoni e un pericolo per la comunità.

Sean Diddy resta in carcere, negato il rilascio su cauzione

I legali di Sean Diddy Combs avevano chiesto la sua scarcerazione – con la motivazione che il rapper non fosse in grado di prepararsi per il processo dal carcere – dietro il pagamento di una cauzione di 50 milioni di dollari. Il giudice, però, ha rifiutato la richiesta di trasferimento in una residenza privata. Non è la prima volta che al produttore viene negata la possibilità di uscire dal carcere su cauzione, sulla base del fatto che rappresenterebbe un rischio di manomissione dei testimoni e un pericolo per la comunità viste le "prove convincenti della propensione di Combs alla violenza".

Il processo di Sean Daddy per crimini sessuali

Sean Diddy è stato arrestato il 16 settembre, accusato di traffico sessuale e descritto come un predatore sessuale che stordiva le sue vittime con alcol e droghe, usando minacce e violenza. Al momento ci sono quattordici pagine di accuse contro di lui ma il numero è destinato a crescere. Il produttore rischia quindici anni di detenzione o l'ergastolo. A poche ore dal suo ingresso nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, a new York, avrebbe pagato i detenuti per utilizzare le loro chiamate e "manipolare le testimonianze dei testimoni e di contaminare la potenziale giuria nel suo caso". Sean "Diddy" Combs si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse e il suo processo avrà inizio il 5 maggio 2025