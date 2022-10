Com’era la vita per una prostituta nell’antica Pompei: il libro di Harper che piace a TikTok Con Le lupe di Pompei la scrittrice inglese Elodie Harper accompagna il lettore in una storia di Potere, intrighi, ma anche sorellanza ed emancipazione femminile.

A cura di Redazione Cultura

C'è un libro che su TikTok ha cominciato a ottenere un po' di visibilità a conferma di alcune dinamiche che percorrono il Booktok, ovvero il lato letterario del social. Non è chiaro se farà i numeri di libri come "La canzone di Achille" e "Circe", i libri di Madeline Miller che in questi anni hanno spopolato sulla piattaforma social più usata dei giovanissimi, ma per adesso ha conquistato alcuni booktoker, anche grazie al lavoro di comunicazione di Fazi, che ha intuito che quel pubblico è particolarmente sensibile anche al filone storico. E così tra recensioni, annunci e unboxing, alcuni utenti stanno consigliando questo libro della scrittrice inglese Elodie Harper e tradotto da Isabella Zani.

Uscito lo scorso 20 settembre, il libro ha tutti gli ingredienti per farsi spazio in quel mondo. Non solo, certo, ma è interessante notare come i libri più amati su TikTok siano quelli che rileggono a modo proprio i miti o la Storia, estrapolandone le storie di amori, emancipazione, intrighi, ovviamente, e nel caso specifico anche di sorellanza e solidarietà femminile. Questo libro, infatti, racconta la storia di Amara, una ragazza cresciuta nella borghesia, figlia fi un medico stimato, che con la morte crea uno scombussolamento nella vita della sua famiglia, al punto che Amara viene venduta come schiava e costretta a prostituirsi a Pompei, vittima di un aguzzino crudele.

La sua vita si svolge nel lupanare, come erano note i bordelli, ed è lì che riesce a trovare la solidarietà delle altre ragazze che creeranno, appunto, un percorso di sorellanza che porterà il lettore a scoprire anche le loro storie, oltre che quella che era la Pompei dell'antichità, una città ricca e vivace. Non è un caso che Harper abbia scelto una storia ambientata nell'antichità, lei che è ha studiato Letteratura latina e che ha deciso di dedicare una trilogia sulla vita a Pompei di cui questo è il primo capitolo, mentre il secondo, si chiama "The House of the Golden Door" ed è uscito in Inghilterra a maggio.