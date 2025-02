Come seguire i Grammy Awards 2025 in diretta e chi si esibirà: Billie Eilish, Lady Gaga e Bruno Mars

video suggerito

Il premio dei Grammy

Questa sera si terranno i Grammy Awards 2025, ma con un profilo più basso a causa della tragedia causata dagli incendi di Los Angeles che hanno anche fatto pensare che potessero essere rinviati. Invece il programma si terrà come da cartellone e questa sera vedremo premiati i cantanti più rappresentativi dell'anno a partire da Beyoncé che comanda il parterre delle nomination con 11 candidature totali e che ha al suo attivo il record di artista più premiata con 32 vittorie, anche ser non è ancora riuscita a vincere l'album dell'anno, cosa che proverà a fare quest'anno. Poche ore fa, intanto, la cantante ha pure annunciato il suo prossimo tour.

I candidati ai Grammy Awards 2025

Insomma, oltre a Beyoncé che ha candidature anche in categorie come quelle country, pop e Americana, con il numero più alto di nomination di sempre, assieme al marito Jay Z, a concorrere questa sera in quella categoria ci saranno anche artisti come Sabrina Carpenter, Charli xcx, Billie Eilish, Jacob Collier, Chappell Roan e Taylor Swift, mentre nelle scorse ore Andre3000 ha fatto sapere di non poter essere presente alla manifestazione, lui che è candidato come album dell'anno. Dopo Beyoncé, gli artisti con più nomination sono Kendrick Lamar, Charli xcx, Post Malone e Billie Eilish con sette nomination a testa seguiti da Taylor Swift, Chappell Roan e Sabrina Carpenter con sei

Chi si esibirà ai Grammy 2025

Oltre ai vincitori, l'attesa per la serata dei Grammy Awards è alta anche per le performance, e quest'anno saranno varie, alcune già annunciate altre che potrebbero essere a sorpresa. Si esibiranno, per esempio, quasi tutti i candidati come migliori nuovi artisti, quindi ci saranno Benson Boone, Chappell Roan, Doechii, Raye, Sabrina Carpenter, Shaboozey e Teddy Swims, mentre gli ultimi candidati i Khruangbin non sono stati annunciati come ospiti. Poi si esibiranno Billie Eilish, Charli XCX, Chris Martin dei Coldplay, Shakira, Lady Gaga e Bruno Mars, con questi ultimi due che eseguiranno "uno speciale tributo alla città di Los Angeles e alle persone colpite dagli incendi". Tra i non annunciati che potrebbero esibirsi, poi, ci sono Beyoncé, Kendrick Lamar e Taylor Swift.

Come guardare in diretta i Grammy 2025

Per chi vorrà seguire in diretta la serata dei Grammy Awards dall'Italia l'appuntamento è a partire dalle 2 della notte di lunedì 3 febbraio 2025, con un problema: nessuno, infatti, trasmetterà in diretta la serata. Per vederla, quindi, bisognerà affidarsi alla diretta dal sito ufficiale dei Grammy, mentre negli Usa la trasmetterà gratuitamente la CBS oltre a essere trasmessi in streaming su Paramount+ se l'account è abbonato anche a Showtime oltre a Hulu + Live TV, YouTube TV e FuboTV.