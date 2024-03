Claudio Baglioni nominato Cavaliere da Mattarella: “Per benemerenze acquisite in campo artistico” Claudio Baglioni è stato nominato dal Presidente della repubblica Sergio Mattarella Cavaliere di Gran Croce, Ordine al Merito della Repubblica per meriti artistici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Claudio Baglioni nominato Cavaliere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Claudio Baglioni è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce, Ordine al Merito della Repubblica, primo tra gli Ordini cavallereschi nazionali nonché la più alta e importante onorificenza concessa e conferita dal Presidente della Repubblica. Questa mattina Sergio Mattarella lo ha consegnato proprio al cantautore romano per benemerenze acquisite in campo artistico, professionale, sociale e umanitario, come si legge nella nota stampa che annuncia l'assegnazione del titolo. Baglioni è senza dubbio uno degli artisti che più ha segnato la musica italiana, scrivendo brani come Mille giorni di te e di me, Questo piccolo grande amore, Strada facendo, Avrai, ma anche con un importante lavoro proprio nell'attività benefica.

Una lunga carriera per Baglioni

"In ben sessant’anni di prestigiosa carriera, grazie a un linguaggio sempre ispirato, poetico, intenso – sia nella musica che nelle liriche – Baglioni è divenuto interprete e portavoce, tra i più raffinati e amati, di importanti valori morali, umani, civili e sociali, riuscendo a coinvolgere, far riflettere e appassionare generazioni, culture e visioni esistenziali talvolta profondamente diverse tra loro" si legge nella nota divulgata dall'ufficio stampa dell'artista.

La nota per la nomina a Cavaliere

La nota prosegue così: "Una testimonianza particolarmente significativa di valori fondamentali quali l’amore, la libertà, la dignità e l’inviolabilità della persona umana, i diritti civili, l’integrazione – unica risposta efficace alla ferale incultura della disintegrazione – lo spirito europeista – testimonianza culminata in un concerto esclusivo tenuto davanti al Parlamento Europeo, riunito in seduta plenaria – la solidarietà – attraverso la partecipazione a tutte le più importanti iniziative nazionali e internazionali – e la pace, più volte pubblicamente testimoniata e invocata in molti, appassionati, interventi autografi sulle pagine dei principali organi di informazione del nostro Paese".

I complimenti di Gianni Morandi

Tra i primi a fare i propri complimenti al cantante c'è Gianni Morandi che sotto al post Instagram del collega ha commentato: "Complimenti, Capitano! Ti meriti tutto questo Onore e questo Rispetto. Con stima e amicizia, Gianni". Il titolo è stato istituito nel 1951 ed è "destinato a ‘ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari'".