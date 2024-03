Clara Soccini: “L’amore per la musica è merito di nonno” Clara Soccini, 24 anni, ha raccontato il suo amore per la musica: “Mio fratello resta più aggiornato di me”. Poi il rapporto con la famiglia e la passione per la moda: “Con i tacchi mi sembra di avere più potere” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Clara Soccini, 24 anni, protagonista nella serie Mare Fuori e cantautrice, intervistata da Chi ha parlato del rapporto con la sua famiglia, del suo amore per la musica: "Mi sono avvicinata a questo mondo grazie a mio nonno" e della sua passione per la moda: "Mi piace come forma di espressione". Il suo album "Primo" è uscito il 16 febbraio, contiene "Diamanti Grezzi", brano in gara al Festival 2024, "Origami all'alba" e l'inedito "Ragazzi Fuori". A Fanpage.it aveva raccontato che il post Sanremo: "È stato un periodo davvero bello anche l'album sta ricevendo tantissimo affetto e sostegno. Prima di Origami nell'alba, prima di essere stata presa a Mare fuori, grazie a Ivan (Silvestrini, il regista, ndr), la mia musica non andava come volevo".

Clara Soccini e l'amore per la musica: "È merito di mio nonno"

Per Clara Soccini uno dei momenti più emozionanti vissuti al Festival è stata la presenza a sorpresa di suo fratello Filippo, i due condividono l'amore per la musica. "Abbiamo iniziato con il pianoforte a sei anni: è da lì che nasce tutto. Anche lui ama molto la musica, resta aggiornato più di me". Sua madre la supportava da casa, a Travedona Monate (paese in provincia di Varese dove Clara è cresciuta): "Era molto emozionata, mi scriveva mille messaggi al secondo, leggeva tutti i commenti sui social in diretta e mi mandava gli screenshot, è diventata social – racconta la cantante – Magari avessi il carattere di mia mamma: lei è molto più forte di me, da lei ho preso la sensibilità, ma se avessi attraversato le difficoltà familiari che ha passato lei non so se ce l’avrei fatta. Lei è forte, io sono più emotiva e più debole". Un'altra persona importante nella sua vita è il nonno: "Non dava baci e abbracci ma per qualsiasi cosa era lì. Mi sono avvicinata alla musica grazie a lui. Mi ha regalato la pianola e le lezioni di pianoforte, ma è stata mia mamma a dirmelo. Ha aiutato molto la mia famiglia, ci è sempre stato molto vicino. Era un uomo molto distinto, una figura maschile d’esempio per me".

Clara Soccini alla sfilata Giorgio Armani

La moda per Clara Soccini: "Sui tacchi mi sembra di avere più potere"

Clara Soccini, che ha partecipato alla sfilata di Giorgio Armani alla Fashion Week, al Festival di Sanremo ha indossato gli abiti Armani Privè. A proposito dello stilista ha detto: "Lui è sempre un uomo distinto, elegante, di classe, è stato molto bello essere lì, alla sfilata mi sono commossa". Sul suo rapporto con la moda ha spiegato: "Mi piace tanto. Mi piace studiare i look e mi arrabbio quando devo sceglierli all’ul- timo, per me deve essere tutto perfetto. Mi piace come forma di espressione, e mi incuriosiscono le storie dietro ai brand e alle collezioni". Il suo comfort look sono i tacchi: "Li porto sempre con me, anche per fare la spesa, perché mi sento di avere più potere su me stessa, non sugli altri. Mi sento più sicura. Mi piacciono i pantaloni larghi, ma voglio rilanciare la moda degli skinny, visto che avevo previsto gli asciugamani usati come vestiti, stavolta non mi faccio superare: il mio prossimo acquisto saranno i jeans stretti, e scommetto che torneranno con ankle boots e felpe. La moda insegna che nulla si crea, nulla si distrugge".