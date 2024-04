video suggerito

Perché Taylor Swift potrà pubblicare la propria musica su TikTok, anche sotto etichetta Universal Taylor Swift, a una settimana dall’uscita del suo nuovo album The Tortured Poets Department, avrà la possibilità di pubblicare la sua musica su TikTok, anche se sotto etichetta Universal. Ecco il motivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

A una settimana dall'uscita del suo nuovo album, il prossimo 19 aprile, The Tortured Poets Department, la musica di Taylor Swift torna a circolare su TikTok. Sembrerebbe tutto normale, con la popstar più importante al mondo che prepara il proprio pubblico a una settimana d'attesa, ma soprattutto a come i brani del nuovo album potrebbero essere utilizzati sulla piattaforma. Se non fosse che dal primo febbraio Universal, l'etichetta discografica della cantante, ha deciso di rimuovere le canzoni del proprio catalogo dalla piattaforma, accusando TikTok di bullismo nei confronti delle etichette discografiche, rea di aver cambiato i termini di pagamento per i diritti d'autore delle canzoni. Ma perché Taylor Swift avrà la possibilità di pubblicare la propria musica, autonomamente dalla decisione di Universal nei confronti di TikTok?

A svelarlo è il Guardian, il portale inglese, che suggerisce l'esistenza di un contratto, stipulato dalla cantante con l'etichetta nel 2018, in cui Taylor Swift possiede i diritti d'autore delle sue registrazioni, potendo quindi controllare la distribuzione dei suoi lavori discografici: un aspetto che riguarda pochissimi artisti nella scena internazionale. Basti pensare che dalla piattaforma sono stati rimossi i brani dei Beatles, Bob Dylan, Elton John, Harry Styles, Drake, Sting, the Weeknd, Kendrick Lamar, SZA, Ariana Grande, Justin Bieber, Adele, U2, Coldplay e Post Malone. Ma cosa sappiamo del nuovo album, The Tortured Poets Department, in uscita il prossimo 19 aprile?

Per Taylor Swift The Tortured Poets Department si tratta di un progetto ambizioso, annunciato sul palco dei Grammy, tenutisi lo scorso 4 febbraio. L'autrice, dopo esser diventata la prima artista nella storia a vincere quattro volte il Grammy per il miglior album dell'anno con Midnight, ha annunciato l'uscita del progetto, a cui saranno affibbiate anche diverse versioni deluxe. L'album, originariamente composto da 16 tracce, vedrà la presenza di quattro edizioni speciali, denominate rispettivamente The Manuscript, The Bolter, The Albatross e The Black Dog.

A due anni di distanza da Midnight, The Tortured Poets Department vedrà la presenza di due collaborazioni nella tracklist: da una parte Post Malone in Fortnight, mentre Florence Wench dei Florence + The Machine canterà con lei in Florida!!!. Si torna a un progetto inedito, dopo il grande successo del tour internazionale, l'uscita di un biopic sul tour trasmesso nelle sale cinema di mezzo mondo, ma soprattutto dopo le Taylor's Version di due album iconici della cantane: Speak Now e 1989.

La tracklist di The Tortured Poets Department

Fortnight con Post Malone

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! con Florence + the Machine

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

LOML

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow