Lizzo sui social: "Mollo tutto", sfogo dopo le accuse e gli insulti sul suo peso ma non lascerà la musica Lizzo, la cantante 35enne, ha condiviso un post su Instagram nella giornata di venerdì nella quale in sostanza annuncia di essere stanca di stare nello starsystem. Ma non sembra che lascerà la musica.

Lizzo, la cantante 35enne, ha condiviso un post su Instagram nella giornata di venerdì nella quale in sostanza annuncia di essere stanca di stare nello starsystem. I moviti? Le accuse sul suo aspetto, le continue attenzioni su di lei. Ricordiamo che la cantante viene da un periodo nel quale ha affrontato le accuse del suo corpo di ballo, tra molestie e maltrattamenti. Un periodaccio, insomma. Il post, poco chiaro a parte lo sfogo, è stato inteso come un "Lizzo lascia la musica" qui in Italia, ma leggendo le interpretazioni della stampa estera non sembra prefigurarsi questa possibilità.

Il post Instagram di Lizzo

La musicista, 35 anni, ha dichiarato di essere "stanca di sopportare e di essere trascinata da tutti nella mia vita e su internet". E ancora:

Tutto ciò che voglio è fare musica, rendere le persone felici e aiutare il mondo a essere un po' migliore di come l'ho trovato, ma sto cominciando a sentire che il mondo non mi vuole. Sono costantemente a lottare contro bugie che vengono dette su di me per attirare attenzione e visualizzazioni. Sono sempre il bersaglio del ridicolo a causa del mio aspetto.

Quando parla di "lottare contro le bugie", appare evidente che sia in riferimento alle accuse del suo corpo di ballo, accuse che lei stessa ha sempre rigettato e respinto al mittente. Ma il messaggio di Lizzo si chiude in maniera criptica: "Non mi sono iscritta a questa mer*a! Sono fuori!". "I'm quit", dicono gli inglesi. Può significare tutto e nulla e nel frattempo Lizzo (e il suo entourage) non rispondono alle chiamate per chiarire il contenuto di questo messaggio.

Le accuse di molestie sessuali

Lizzo aveva cominciato l'anno nuovo promettendo di far crescere "una nuova me" e nuove consapevolezze. Il duro colpo inflitto dalle accuse di molestie sessuali da parte di tre delle sue ex ballerine avrebbe potuto mettere ko chiunque, ma lei aveva proseguito sui social: "Sto lavorando.. alla musica, a me stessa, alle relazioni con le persone e al cibo, alla mia ansia, al mio corpo, alla mia attività e ai miei problemi di fiducia nel mondo.. ma sono profondi ora, più profondi di quanto siano mai stati". Ora, quest'ultimo messaggio lascia grande preoccupazione tra i fan come tra gli addetti ai lavori.