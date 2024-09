video suggerito

Chi è Flavio Giurato, il cantautore de Il Tuffatore e fratello del giornalista Luca Giurato Flavio Giurato, nato a Roma nel 1949, è uno dei cantautori della scena indipendente italiana ad aver sperimentato con la sua musica, come con Il tuffatore e Marco Polo. È il fratello del giornalista Luca, scomparso nelle scorse ore.

A cura di Vincenzo Nasto

Flavio Giurato, via Wikipedia

Flavio Giurato è un cantautore italiano, autore di album seminale e di successo come Il tuffatore pubblicato nel 1982, ma anche progetti sperimentali come Marco Polo. L'autore, nato a Roma nel 1949, è il fratello di Luca Giurato, il conduttore televisivo scomparso nelle scorse ore all'età di 84 anni. Il suo ultimo progetto, pubblicato nel 2020, è un Ep dal titolo Nuovo Marco Polo, con all'interno due singoli: la titletrack e Caravan. Nuovo Marco Polo trasforma ancora di più il concetto di forma canzone, che diventa una sceneggiatura di oltre un'ora, mentre la sperimentazione in Caravan proietta il brano quasi a 12 minuti di durata. Una scelta controcorrente all'abbreviazione dei tempi musicali, una costante nella carriera dell'autore milanese. Il suo ultimo album ufficiale invece, risale al 2017 e si chiama Le promesse del mondo. Ma andiamo a scoprire chi è Flavio Giurato.

La carriera e la musica di Flavio Giurato

La carriera di Flavio Giurato comincia nel 1978 con il disco Per futili motivi, prodotto da Michelangelo Romano. Un progetto che racconta l'epoca del fascismo e della seconda guerra mondiale, attraverso gli occhi di un giovane che diventa adulto. Il racconto delle defezioni, ma anche degli amori e degli incontri che vive il protagonista, proietta Giurato in un cantautorato pop poco allineato con la scena discografica dell'epoca. Ci sarebbero poi voluti 4 anni per il suo disco più conosciuto: Il tuffatore. Nel 1982, l'album composto da 12 brani, diventa uno dei dischi più apprezzati nell'ambiente indipendente italiano dell'epoca, con il video della titletrack che viene trasmesso nella trasmissione Mister Fantasy di Carlo Massarini. Ma è nel disco successivo che si intravede il suo io artistico con Marco Polo: rivive la narrazione storica, attraverso il racconto delle gesta di Marco Polo, che però fanno solo da sfondo all'umanità e al dolore personale del cantautore. Ha avuto anche una carriera da autore, scrivendo per Anna Melato, Madame Marilou, nel 1974.

Luca Giurato, via LaPresse

Il legame con il fratello Luca Giurato

Flavio Giurato è figlio di un diplomatico, Giovanni Giurato, che è stato Console Generale in Uruguay. Il cantautore ha due fratelli: da una parte il direttore della fotografia Blasco Giurato, dall'altra parte il giornalista Luca, scomparso nelle scorse ore all'età di 84 anni. Proprio il conduttore, negli anni, ha più volte parlato del rapporto che intercorre con i suoi fratelli, di cui Flavio, sottolineando come fosse felice che i tre fratelli avessero ottenuto un grande successo nei rispettivi campi. Sulle pagine social di Flavio Giurato non sono arrivati ancora messaggi sulla scomparsa del fratello Luca.