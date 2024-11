video suggerito

Camilla Musso con La Sera Dei Miracoli a X Factor 2018: perché se ne sta parlando così tanto dopo il live Dopo la grande esibizione di Mimì nella quarta puntata Live di X Factor 2024 con La Sera Dei Miracoli di Lucio Dalla, molti utenti su X hanno richiamato l’attenzione sull’interpretazione del brano del cantautore da parte di Camilla Musso a X Factor 2018. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Camilla Musso, via Account X Factor

Ieri sera, giovedì 14 novembre, è andato in onda il quarto live di X Factor. È stata l'occasione per veder sfilare, di nuovo, sul palco del talent di Sky, le note di La Sera Dei Miracoli di Lucio Dalla, uno dei brani più importanti della discografia del cantante emiliano. E questa volta è toccata alla giovane Mimì, classe 2007 da Usmate Velate, un piccolo paesino nella Brianza: la cantante, per la prima volta esibitasi in italiano, ha conquistato il pubblico con la performance migliore della serata. Tra i commenti alla sua esibizione, c'è anche chi ha rievocato una concorrente del passato, che con lo stesso brano aveva fatto commuovere i giudici. Dobbiamo ritornare a X Factor 2018, e sul tavolo dei giudici comparivano Mara Maionchi, Fedez, Asia Argento e Manuel Agnelli. Proprio quest'ultimo, che sta accompagnando il percorso dì Mimì nella fase live del programma, allora vide salire sul palco una giovane Camilla Musso, 16 anni, proveniente da Asti.

L'esibizione di Camilla Musso con La Sera Dei Miracoli di Lucio Dalla

La giovane cantante, che avrebbe dovuto convincere Manuel Agnelli, allora giudice della categoria 16-24 Donne, salì sul palco delle audizioni esibendosi con La Sera Dei Miracoli del cantautore bolognese. La sua interpretazione, ricca di sfumature vocali, sorprese non solo il pubblico, ma anche i giudici della competizione: il pianto di Maionchi e Asia Argento e gli sguardi di intesa tra tutti i personaggi al tavolo, sembravano presagire a un percorso netto fino ai Live. Ma è proprio qui che l'edizione 2018 del talent cambia volto, con Manuel Agnelli che decide di eliminare agli Home Visit la cantante, preferendole Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos. Insieme a lei, verrà eliminata anche Ilaria Pieri. Anche dopo l'eliminazione, nel racconto di quell'edizione, testimoniato anche dai numeri raccolti su YouTube (18 milioni di views) dall'esibizione di Musso, La Sera Dei Miracoli è stato il brano più rappresentativo, anche appartenendo a una cantante non arrivata ai live. Solo la cover di Generale di Francesco De Gregori, interpretata dal vincitore di quell'edizione, il rapper campano Anastasio, si avvicinerà nel ricordo di quell'edizione.

Che fine ha fatto Camilla Musso dopo X Factor 2018

Nel frattempo, sono passati 6 anni e la carriera di Camilla Musso sembra non aver trovato una sua direzione, restando intrappolata nello scrigno magico di quell'esibizione. Infatti, sul suo profilo YouTube compaiono solo due video, una presentazione del canale risalente al 16 settembre 2019 e una più recente, il 31 luglio 2023. E se nell'ultimo video compare Musso che imbraccia una chitarra e canta un'inedito dal titolo Judge Me, I'm Free, nelle parole del video del 2019 si potrebbero trarre delle riflessioni su come sia cambiato il rapporto di Musso con la discografia, non con la musica. Nel video confessa: "A un anno dall'apparizione a X Factor, ho deciso di parlare di alcune cose: ho avuto un sacco di relazioni, sia confidenziali che lavorative, che non mi sono state molto d'aiuto. Ci sono state persone che hanno provato a fregarmi, persone che ci sono riuscite. Non mi importa dei talent, non intendo riprovare alcun talent: non è arrivare al grande pubblico quello che voglio. L'esperienza di X Factor è stata molto bella, ma è stata anche spaventosa perché mi sono ritrovata catapultata in mezzo a milioni di persone che conoscevano il mio nome. Semplicemente ho capito che non è il mio mondo".