Se a Natale siamo tutti più buoni e ce ne stiamo in famiglia, a Capodanno siamo soliti lasciarci più andare. Magari a una festa organizzata da amici, magari in un ristorante, in qualche località turistica. Dove passeremo l'inizio del nuovo anno? Dove ci sorprenderà la prima alba di quest'anno nuovo? Ma soprattutto: chi permetterà tutto ciò? Le persone, le lavoratrici e i lavoratori, che nella notte di Capodanno e anche nel giorno successivo, mentre noi ci lanciamo ai bagordi, lavorano. Per dirla con le splendide parole di augurio di questa poesia di Erri De Luca, tratta da "L'ospite incallito" (Einaudi, 2008), a chi "è di turno". Perché il mondo non si ferma quando noi festeggiamo.

Anzi. È proprio in queste ore, in una corsia d'ospedale, su un treno, al casello autostradale, che c'è qualcuno pronto a brindare in solitudine. A tutti loro è dedicata questa poesia di buon anno, il "Prontuario per il brindisi di capodanno" dello scrittore partenopeo.