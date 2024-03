Bruno Mars avrebbe 50 milioni di debiti per gioco d’azzardo Bruno Mars avrebbe un debito di gioco che ammonta a 50 milioni di dollari: una cifra esorbitante che il cantante dovrebbe al Grand Casinò del Resort MGM di Las Vegas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Bruno Mars avrebbe contratto un debito di circa 50 milioni di euro per gioco d'azzardo. Questa è la notizia riportata da News Nation, secondo cui il cantate dovrebbe l'ingente cifra al Grand Casino di MGM Resort International di Las Vegas. In più di nove anni di collaborazioni con la lussuosa catena di alberghi, infatti, sarebbe arrivato ad accumulare il mostruoso debito che, ad oggi, deve ancora essere pagato.

Il debito di gioco di Bruno Mars

Dal 2016, infatti, il cantante hawaiano, ha firmato una partnership con MGM, a seguito della quale ha iniziato ad esibirsi in alcune strutture di Las Vegas e, attualmente, ha una collaborazione al Park MGM. Stando a quanto riportato da News Nation, una fonte avrebbe rivelato le condizioni economiche in cui versa il cantante, dichiarando: "MGM in pratica lo possiede. Tutto ciò che guadagna lo usa per pagare i debiti". Il contratto, infatti, si sarebbe dovuto chiudere l'estate scorsa, ma è stato esteso anche a tutto il 2024, il ché andrebbe ad avvalorare l'ipotesi secondo cui il cantante starebbe ripagando il debito, prendendo tutti i suoi guadagni.

Bruno Mars e la passione per il gioco d'azzardo

Mars non ha mai nascosto il suo debole per il gioco d'azzardo. Ha dichiarato in più occasioni che, sin da quando aveva 19 anni, era un vero e proprio habitué dei casinò, dove trascorreva svariate ore, anche quando non era ancora un cantante famoso e i suoi guadagni, quindi, non erano così alti. A proposito di incassi, Bruno Mars è tra gli artisti che può vantare un ingaggio tra i più alti che si aggira attorno ai 90 milioni di dollari all’anno , questo significa che ad ogni esibizione potrebbe guadagnare circa 1.5 milioni a notte. Si sta parlando, ovviamente, di guadagni lordi che, però, una volta tassati arriverebbe comunque attorno ai 60 milioni di euro.