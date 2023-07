Britney Spears, tutta la vita in un libro: “Una storia commovente su libertà e sopravvivenza” Si chiama The woman in me il libro di memorie di Britney Spears che sarà pubblicato il prossimo ottobre. In Italia uscirà per Longanesi.

A cura di Redazione Cultura

Il prossimo 24 ottobre uscirà in tutto il mondo, in contemporanea, il memoir di Britney Spears "The Woman in Me" – in Italia lo pubblicherà Longanesi -, come ha rivelato in anteprima People. La cantante, icona pop mondiale, racconterà per la prima volta la sua storia, parlando della sua carriera artistica ma anche dei suoi problemi legali, legati alla tutela legale a cui è stata sottoposta dal 2008 al 2021 e che le ha impedito di poter disporre come voleva della sua vita. People scrive che per aggiudicarsi il libro, già descritto da molti come uno dei bestseller di questo 2023, sono state tante le case editrici a fare un'offera, ma alla fine l'ha spuntata Gallery Books, una costola di Simon & Schuster.

Al giornale americano, il vicepresidente senior ed editore di Gallery Books, Jennifer Bergstrom, ha spiegato: "La convincente testimonianza di Britney in tribunale ha scosso il mondo, ha cambiato le leggi e ha mostrato la sua forza e il suo coraggio ispiratore. Non ho dubbi che il suo libro di memorie avrà un impatto simile e sarà l'evento editoriale dell'anno. Non potremmo essere più orgogliosi di aiutarla a condividere finalmente la sua storia". Autrice di canzoni che hanno segnato più di una generazione, Britney Spears è stata la popstar più famosa al mondo, ma dopo qualche anno dal successo la sua vita ha preso un crinale che l'ha portata ad apparire più sui giornali di gossip che su quelli musicali. La morbosità della stampa, la pressione per un successo mondiale hanno influito non poco su ciò che sarebbe accaduto, con la tutela legale che fu accordata al padre per i problemi di salute mentale della figlia.

Britney Spears nel 2000 (Chris Martinez/OnlineUSA)

Da quel momento è nota la battaglia che si è scatenata: quella tutela, infatti, ha spogliato la cantante da tantissime libertà, soprattutto quella economica, essendo tutto sottoposto all'approvazione preventiva del padre. Proprio la fine di questo periodo di tutela, terminato il 21 novembre del 2021 ha permesso alla cantante di poter pubblicare questo libro che, stando a un comunicato dell'editore, rivelerà "per la prima volta il suo incredibile viaggio (e) la forza al centro di una delle più grandi interpreti della storia della musica pop". The woman in me è "una storia coraggiosa e sorprendentemente commovente sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza".