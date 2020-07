Una lettera ai ministri Dario Franceschini e Gaetano Manfredi dalla Consulta Universitaria per la Storia dell’Arte lancia l'appello: "riaprite biblioteche e archivi". Già perché nella Fase 2, successiva a quella più acuta dell'emergenza Coronavirus, in Italia ha riaperto praticamente tutto, tranne le biblioteche e gli archivi, in gran parte d'Italia. Laddove poi si è ritentata una partenza, denuncia il presidente della Consulta, Fulvio Cervini, sono sopraggiunte norme e "incomprensibili impedimenti" che limitano gravemente il diritto allo studio e alla ricerca, come la quarantena di dieci giorni prevista per ogni libro preso in prestito.

"Si può facilmente immaginare quali conseguenze devastanti abbia questo meccanismo" c'è scritto nella lettera inviata non solo ai ministri, ma anche ai direttori generali degli Archivi, delle Biblioteche e dell’Educazione del MiBACT – Anna Maria Buzzi, Paola Passarelli e Mario Turetta. "Gli utenti, che non hanno più libero accesso agli scaffali anche nei luoghi dove questo era consentito, devono non solo prenotare i volumi, in numero sempre limitato, ma devono anche sottostare a questo fortissimo rallentamento funzionale, che di fatto riduce a ben poco le possibilità di una vera, rapida, e competitiva ricerca quale oggi è internazionalmente indispensabile".

"Dottorati, progetti, e ogni tipo di pubblicazione scientifica non solo accademica, ma museale e conservativa sono bloccati da mesi" continua Cervini "e nessuna autorità ha ancora previsto e comunicato quale sia l’orizzonte con cui la comunità scientifica deve misurarsi". Di seguito il testo completo della lettera.