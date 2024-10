video suggerito

Beyoncé e Jay Z si scagliano contro le accuse di violenza e abusi per il caso Diddy Dopo le affermazioni della cantante Jaguar Wright che accusavano anche Beyoncé e Jay Z nell'intervista a Uncensored di Piers Morgan, il giornalista è stato costretto a scusarsi dopo l'intervento degli avvocati della coppia.

A cura di Vincenzo Nasto

Diddy, Jay-Z, Beyoncé, via LaPresse

I nomi di Jay-Z e Beyoncé, dopo l'arresto di Diddy lo scorso 16 settembre, sono stati più volte tirati in ballo in alcune delle teorie più diffuse sul web, con ricostruzioni tra le più fantasiose, legate a testi musicali o video di premiazioni, in cui si analizzano gli sguardi dei protagonisti. Ad aver cavalcato l'onda della vergogna social, che sta toccando anche i due protagonisti, con commenti al limite del complottismo sotto i loro ultimi post, c'è stato anche il giornalista Piers Morgan nel suo show Uncensored. In una delle ultime puntate, l'ospite è stata la cantante Jaguar Wright, tra le più strenue e convinte accusatrici di Diddy e Jay Z, ha utilizzato la cassa di risonanza del programma per "urlare" che "Diddy e Jay Z sono dei mostri". Un contenuto, che come ha sottolineato Morgan, sarebbe potuto accadere ovunque perché "la realtà del mondo moderno è che praticamente tutti hanno una piattaforma finché hanno qualcosa da dire che le altre persone vogliono sentire".

Le scuse di Morgan a Jay-Z e Beyoncé: "Anche per noi ci sono dei limiti legali"

Ma sono passati solo pochi giorni dall'ultima puntata, che lo stesso Piers Morgan ha dovuto scusarsi con la coppia. Infatti, come ha rivelato il giornalista, gli avvocati di Jay Z e Beyoncé hanno contattato la redazione, sottolineando che le affermazioni di Wright erano "totalmente false e prive di fondamento nei fatti". L'ex conduttore ha sottolineato che le affermazioni di Wright non sarebbero cambiate, con o senza la sua piattaforma, giustificando l'invito alla cantante di I can't wait. Durante i primi minuti della puntata, Morgan ha sottolineato come queste scuse arrivino in maniera particolare, soprattutto in contrasto con l'idea del programma dal titolo Uncensored: "Modificare le interviste non è qualcosa che facciamo alla leggera in uno spettacolo chiamato Uncensored, ma anche per noi ci sono dei limiti legali. Ci scusiamo con Jay Z e Beyoncé". Ma cosa aveva detto Jaguar Wright?

Le teorie complottiste di Wright sulla morte di Aaliya, Janis Joplin e Whitney Houston

Nella ricostruzione della cantante, testimoniata in Uncensored, Diddy sarebbe solo una piccola parte di un sistema di violenze e abusi, non solo riconosciuto da parte dello star system americano, ma anche talvolta nascosto. Identificando in Clive Davis, produttore discografico la "figura demoniaca in terra", Wright ha avvicinato non solo la storia di violenza e abusi di cui è denunciato Diddy alla coppia, ma ha anche affermato che il rapper avrebbe utilizzato violenza verso altri artisti, tenuti nascosti anche dalla popstar. Un'accusa che potrebbe sembrare grottesca già in questi termini e che ha costretto Morgan a scusarsi. Tra i passaggi che hanno poi fatto assumere dei toni surreali all'intervista, un'accusa di natura complottista per cui, citando le parole di Wright, "la scomparsa di Aaliyah non è stata un incidente, così come quella di Janis Joplin e quella di Whitney Houston. Molte persone nel settore lo sanno, ma hanno paura di parlarne".