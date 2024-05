Auguri per la Festa della Mamma 2024, le frasi più belle da dedicarle il 12 maggio

video suggerito

Domenica 12 maggio 2024 si celebra la Festa della Mamma, due giorni prima rispetto allo scorso anno. Infatti, ogni anno la festività cade nella seconda domenica del mese di maggio. Si celebra la figura fondamentale nella vita di ogni essere umano e per questo motivo abbiamo deciso di selezionare le migliori frasi, citazioni famose, ma anche messaggi brevi, da inviare alle proprie mamme. Tra queste, troverete anche pensieri di Alda Merini e Maya Angelou, ma anche frasi per tutte le mamme che non ci sono più.

Buona Festa della Mamma 2024, le frasi celebri per gli auguri il 12 maggio

Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza. (Maya Angelou)

Madre diffusa come l’ape e il miele/madre sostanza, tienimi nascosta dentro il tuo manto sì che io non veda sotterfugi ed inganni, in te io pura ridivento, siccome una bambina. (Alda Merini)

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono. (Honorè De Balzac)

Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio sia se questi se n'è andato in un paese vicino o in uno molto lontano. (William Shakespeare)

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici.

Le frasi di auguri più originali e divertenti per la Festa della Mamma 2024

Ho tanti motivi per amarti: sei affettuosa, buona, divertente, paziente… Ma se c'è qualcosa per cui ti amo davvero, è per quella frittata di patate

Mamma, ricordi tutti quei momenti che abbiamo condiviso insieme? Se la risposta è sì, mi sentirò tranquilla… la tua memoria è ancora intatta!

Mia madre adorava i bambini. Avrei dato qualsiasi cosa per esserlo stato. (Groucho Marx)

Mia madre ha avuto molti problemi con me, ma penso che si sia divertita. (Mark Twain)

Essere madre deve essere molto facile e semplice… con una figlia come me!”

Le madri sono come la colla. Anche quando non le vedi, continuano a sostenere la famiglia. (Susan Gale)

Frasi e citazioni emozionanti per la mamma che non c'è più

Dove sarai ora, mamma? E cosa starai pensando? Il tempo non cancellerà il tuo ricordo, anzi ne ravviverà i colori: sarò qui a pensarti, sognarti, immaginarti. Non ci sarà niente di più bello che abbracciare, anche solo per poco, la tua vita eterna.

E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su nell'aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio. (Tiziano Terzani)

Voglio pensarti vicino a me, magari in un'altra stanza. Pronta per uscire e con il tuo sorriso sempre presente. Perché spesso la nostalgia prende il sopravvento, ma tutto quello che mi hai lasciato, non lo voglio sciupare con le mie lacrime. Sei sempre nei miei pensieri, dolce mamma.

Guardo in cielo e vedo una stella, riguardo e vedo una reginella, riguardo ancora e vedo la mamma più bella.

Ti troverò nei momenti più dolci della mia infanzia e nelle sere passate a piangere su di un cuscino. Ti troverò nelle chiacchierate a cielo aperto e nelle passeggiate della nostra città. Ti troverò, mamma, nella forza che mi hai donato e in questa vita che mi parla solo di te.