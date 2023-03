Auguri per la Festa del Papà 2023, le frasi più belle da dedicare il 19 marzo Il 19 marzo 2023 ricorre la Festa del Papà: abbiamo selezionato per voi le migliori frasi, citazioni famose e messaggi divertenti per gli auguri a tutti i papà.

A cura di Vincenzo Nasto

Il 19 marzo 2023 si celebra la Festa del Papà, l'occasione per festeggiare una figura fondamentale all'interno di una famiglia, il giorno giusto per omaggiarli con un pensiero affettuoso. La ricorrenza è legata alla morte di San Giuseppe, padre adottivo di Gesù. Nel 1871, la chiesa cattolica aveva proclamato San Giuseppe protettore dei padri di famiglia. Per questo motivo, abbiamo selezionato per voi le migliori frasi, citazioni famose e messaggi divertenti sui papà, da inviare per gli auguri nel giorno a loro dedicato. Tra queste, troverete anche pensieri commoventi per tutti quei papà che non ci sono più.

Le più belle frasi e citazioni di auguri per la Festa del papà 2023

Nel rispetto per il proprio padre nulla è più grande, quanto stimarlo come si stima il Cielo. (Confucio)

Al mio meraviglioso papà: semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere. Credendo nei miei sogni mi hai reso orgoglioso di me stesso. Tanti auguri.

Caro papà, è proprio vero che, se non ci fossi stato nella nostra vita, avremmo dovuto inventarti. Io, poi, ti rifarei proprio così come sei adesso. Auguri papà.

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. (Fedor Dostoevskij)

Non importa chi fosse mio padre; importa ciò che mi ricordo che fosse. (Anne Sexton)

Il mio sole resti sempre tu papà.

A te che sei lassù, ma non hai mai lasciato il mio cuore.

Quando mi sento solo e triste sei qui con me, quando i problemi sono troppi ho te accanto. Non potrò mai fare abbastanza per ricompensarti dell'amore che mi hai dato, posso solo volerti bene. Auguri papà.

Mi hai insegnato l'umiltà, il perdono e l'onestà. Non ti deluderò mai.

Festa del papà 2023, frasi simpatiche e divertenti da inviare il 19 marzo

Papà, non dimenticherò mai quanto eri imbarazzato mentre mi parlavi delle api e dei fiori. Ma il tuo imbarazzo non era neanche la metà di quello che provavo io nel correggerti. Buona festa del papà.

Papà, sei il mio genitore preferito, ma se lo dici alla mamma, negherò tutto! E tu sai a chi crederà! Buona festa del papà.

Auguri al mio papà, un grande uomo che ha raggiunto un traguardo che io non riuscirò mai ad eguagliare: lui prende la pensione.

Sei sempre stato perfetto papà… o almeno, questo è quello che dice la nonna! Buona festa del papà.

I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti. (Pam Brown)

Se avete intenzione di essere padre, vi dovete assumere l’impegno di essere Muhammad Ali, Albert Einstein e David Copperfield.

Per farmi addormentare mio padre mi lanciava in aria. Purtroppo non era mai lì quando tornavo giù. (Robin Williams)

Io sono cresciuto in una famiglia tradizionale. Quella in cui c’è una padre che ha torto e una madre che ha ragione.

