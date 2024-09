Elettra Lamborghini smentisce i guai col fisco: “Notizia infondata, dichiaro gli incassi e pago le tasse”

Nei giorni scorsi si è parlato di presunti guai col fisco per Elettra Lamborghini. Secondo alcune notizie trapelate, la cantante avrebbe omesso di dichiarare poco più di un milione di euro, cifra presumibilmente guadagnata con l'attività di influencer nel 2021 e nel 2022. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, ciò sarebbe emerso a seguito dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza sui profitti che provengono dai profili social dei più noti influencer. In queste ore, Elettra Lamborghini si è difesa.

Elettra Lamborghini è intervenuta su Instagram e ha commentato l'indiscrezione che la riguarda etichettandola come "totalmente infondata". La sua versione è stata la seguente:

Qualche ora più tardi, Elettra Lamborghini è tornata sui social con uno sfogo. La trentenne ha voluto ribadire la sua versione dei fatti perché ha notato che non ha avuto la stessa diffusione dell'indiscrezione pubblicata dal Corriere di Bologna:

Non parlerò più della cosa, né sentirete più parlarne perché non corrisponde assolutamente a verità, ma nonostante sia abituata (e consapevole che faccia parte del gioco) ai mille contenuti non veritieri che appaiono in Internet su di me, voglio specificare ulteriormente la mia versione visto che i giornali riportano solo le testate che a loro fanno comodo e non hanno riportato la mia smentita di ieri…quello che è stato scritto è assolutamente infondato. Io dichiaro tutti gli incassi e ho pagato tutte le tasse, così come la mia società. Il caso e chiuso.