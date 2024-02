Auguri di San Valentino 2024, le frasi romantiche più belle per la festa degli innamorati Il 14 febbraio 2024 si celebra San Valentino e abbiamo selezionato per voi le migliori frasi, citazioni o messaggi brevi di auguri per la festa degli innamorati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

San Valentino 2024

Il 14 febbraio 2024 si festeggia San Valentino e abbiamo selezionato le migliori frasi, citazioni o messaggi brevi per la festa degli innamorati. Da Gabriel Garcia Marquez a Pablo Neruda, passando per Alda Merini, abbiamo scelto tutte le frasi più celebri, ma anche i messaggi d'amore brevi o frasi divertenti per lei e per lui per gli auguri di San Valentino. Storicamente, risale al 496 d.C la scelta di istituire il 14 febbraio la festa degli innamorati, dando inizio alla tradizione di San Valentino. Nacque dopo la scelta di papa Gelasio I, che diede fine ai ai lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco, festeggiati il 15 febbraio. L'uomo decise di battezzare la festa dell'amore, anticipando al 14 febbraio la celebrazione, facendo diventare San Valentino il protettore degli innamorati. Qui le migliori frasi, citazioni o messaggi brevi.

San Valentino 2024

Frasi di Buon San Valentino, le citazioni d'amore più belle per il 14 febbraio

Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza senza tremiti o baci o pie discolpe. (Alda Merini)

L’amore seppe allora di chiamarsi amore. E quando sollevai i miei occhi al tuo nome il tuo cuore d’improvviso dispose la mia strada. (Pablo Neruda)

Incontrarti per la prima volta all’angolo di quella strada è stata una dichiarazione di vita, una poesia mai letta, un’esplosione di colori, una scala appoggiata nel cielo, migliaia di fiori di campo appesi a ogni tua parola. (Fabrizio Caramagna)

San Valentino 2024

Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te. (Gabriel Garcia Marquez)

C'è chi ti ruba l'aria e chi te la ridà, dosandola in quel modo così perfetto da insegnarti a respirare. (Massimo Bisotti)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Le frasi celebri più romantiche da dedicare a San Valentino 2024

Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua macchina da sogno, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. (Oscar Wilde)

Questo amore tutto intero ancora così vivo tutto pieno di sole è tuo, è mio. (Jacques Prévert)

Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infinti. (Gino Paoli)

San Valentino 2024

L’amore è la poesia dei sensi. (Honoré de Balzac)

Amore significa non dover dire mai mi dispiace (Erich Segal)

Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo. (Pablo Neruda)

La più grande felicità della vita è essere sicuri di amare. (Victor Hugo)

Frasi di San Valentino 2024 divertenti e ironiche per lui e per lei

Guarda, in un angolino del tuo cuore, c'è una porticina: aprila! Lì dentro c’è un angioletto che ti sorride e ti vuole bene, adesso chiudi la porta… perché ho freddo!

Amore, ovunque tu sia, con chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo, in questo momento ti mando il bacio della buonanotte. Quindi non muoverti, non vorrei sbagliare il bersaglio!

I fiorai e i pasticcieri: sono loro che il 14 febbraio festeggiano per davvero!

San Valentino 2024

Dio creò il sole, bellissimo, creò le stelle, meravigliose, creò me, fantastico, creò te… E uno sbaglio doveva pure farlo!

Da quando ti ho visto penso a te, la mattina non mangio e penso a te, a mezzogiorno non pranzo e penso a te, la sera non ceno e penso a te, la notte non dormo perché sto morendo di fame!

Ti amavo, ma la psichiatra mi ha detto che non esisti!

Vorrei tornare a quando t'incontrai la prima volta e… andarmene.