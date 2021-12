Auguri di Buon anno 2022, 15 frasi originali da inviare a Capodanno Le più belle frasi di Capodanno da augurare ad amici, parenti e colleghi: dalle citazioni famose agli auguri più divertenti.

A cura di Vincenzo Nasto

Come tutti i primi giorni dell'anno, anche quelli del 2022 saranno l'occasione per mandare un pensiero, una frase, un gesto amorevole come augurio per i prossimi 365 giorni che ci aspettano. Tra amici, parenti e colleghi, c'è bisogno di originalità nei messaggi, per non risultare scontati. Tra buoni propositi, desideri inespressi, ma anche tanta ironia, qui sotto troverai il messaggio giusto da inviare nelle prime ore del 2022. Da Gianni Rodari a Johann Wolfgang von Goethe, passando per George Bernard Shaw, ecco di seguito dei messaggi originali per gli auguri di buon anno.

Le più belle frasi d'autore per gli auguri di buon anno

Qualsiasi cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incominciala. Il coraggio ha in sé il genio, il potere e la magia. Inizia ora! (Johann Wolfgang von Goethe)

Il primo giorno del Nuovo Anno: un fresco inizio. Un nuovo capitolo nella vita che attende di essere scritto. Nuovi quesiti da risolvere, da abbracciare e da amare, nuove risposte da scoprire e da vivere (Sarah Ban Breathnach)

La speranza sorride alla soglia dell’anno che viene e sussurra: “Sarà più felice”. (Alfred Lord Tennyson)

Indovinami, indovino/tu che leggi nel destino/l’anno nuovo come sarà?/Bello, brutto o metà e metà?/Trovo stampato nei miei libroni/che avrà di certo quattro stagioni/dodici mesi, ciascuno al suo posto/un carnevale e un ferragosto/e il giorno dopo il lunedì/sarà sempre un martedì./Di più per ora scritto non trovo/nel destino dell’anno nuovo/per il resto anche quest’anno/sarà come gli uomini lo faranno. (Gianni Rodari)

Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno. (Antonio Gramsci)

Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi (William Shakespeare)

Ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l'oggi: cominciamo (Madre Teresa di Calcutta)

8 citazioni divertenti per gli auguri di Capodanno 2022

Le persone che progrediscono nella vita sono coloro che si danno da fare per trovare le circostanze che vogliono e, se non le trovano, le creano (George Bernard Shaw)

Se stasera durante la festa, fra la musica, lo spumante sentirai un leggero bacio scivolare sulla tua guancia, non preoccuparti, saranno solo i miei auguri per il nuovo anno

Per questo 2021 che se ne va, solo una cosa c’è da dire: menomale ti levi di torno.

Al 2022 che arriva invece direi: comportati bene e non fare come il 2020 e il 2021.

Desidero che il nuovo anno possa iniziare esattamente come sta finendo questo… avendo semplicemente te con me

Un ottimista sta alzato fino a mezzanotte per vedere il Nuovo Anno. Un pessimista sta alzato per accertarsi che il vecchioanno se ne vada via. (Bill Vaughan)