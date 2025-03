Anna premiata come Italy’s Global Woman of The Year ai Billboard Women in Music Awards 2025

video suggerito

A cura di Redazione Music

La cover di 30°C di Anna

È Anna l'artista italiana votata com Italy’s Global Woman of The Year ai prossimi Billboard Women in Music Awards 2025 – l'evento che premia premia le artiste, le creatrici, le produttrici e le dirigenti donne della musica mondiale per il loro contributo all'industria e alla comunità -, che si terranno il prossimo 29 marzo allo YouTube Theatre di Los Angeles. La rapper, una delle artiste più in crescita in questi ultimi anni, colleziona quindi un altro riconoscimento e dopo essere stata premiata da Billboard Italia come Donna dell'anno, volerà negli Stati Uniti per partecipare alla cerimonia a cui saranno presenti alcune tra le artiste che hanno caratterizzato il 2024 e questo primo scorcio di 2025 nel mondo.

Anna con Doechii, Gracie Abrams e Meghan Trainor

La cantante italiana, che ha al suo attivo collaborazioni con Sfera Ebbasta, Tony Boy e col francese Jul, tra gli altri, quindi parteciperà al,a premiazione dove saranno presenti alcune delle protagoniste della musica americana. Tra queste, per esempio, ci saranno nomi del calibro di Doechii, premiata come “Donna dell’Anno” a livello globale e autrice della canzone del momento, Anxiety, diventata virale su TikTok grazie a Will Smith, Gracie Abrams, premiata come “Miglior autrice dell’anno”, Glorilla (“Powerhouse”), Jennie delle Blackpink (“Global Force”), Tyla (“Impact Award”), Meghan Trainor (“Hitmaker”) ed Erikah Badu (“Icon”).

I numeri di Anna e di Vera baddie

Per quanto riguarda i numeri di Anna, che ha pubblicato il suo album d'esordio Vera Baddie nel giugno del 2024, la cantante ha chiuso lo scorso anno come artista femminile con più copie vendute del 2024 nella classifica ufficiale in Italia, l'album vanta un triplo disco di platino ed è quello rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. Tra le sue canzoni più conosciute ci sono 30°, TT LE GIRLZ e Tonight, tutti brani che hanno contribuito a farla diventare l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate. A novembre, inoltre, partirà il suo primo tour nei palazzetti che partirà il 16 novembre dal PalaUnical Mantova, ma prima ci sarà il tour estivo nei festival.