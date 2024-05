video suggerito

Angelina Mango annuncia le presentazioni dell’album: ecco dove incontrare la cantautrice de La noia Angelina Mango ha annunciato le città in cui terrà gli instore per presentare il suo primo album poké melodrama. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango (ph Andrea Bianchera)

Durante la finale di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi che ha dato il la definitivo alla sua carriera, Angelina Mango ha presentato il suo nuovo singolo "melodrama", che uscirà il prossimo 24 maggio, anticipando di una settimana l'uscita dell'album "poké melodrama", il primo per la cantautrice lucana, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo con La Noia, che ha portato anche all'Eurovision dove ha gareggiato per l'Italia qualificandosi al settimo posto finale. Durante la finale della trasmissione condotta da Maria De Filippi, dove lo scorso anno si era aggiudicata la categoria Canto aveva prima presentato un mix delle sue canzoni più note e poi presentato il nuovo singolo.

Angelina ha anche annunciato il suo instore di presentazione del nuovo lavoro che la vedrà girare l'Italia tra maggio e giugno. La prima data sarà quella del 31 maggio alla Discoteca Laziale di Roma, a cui seguirà l'1 giugno il CC Mondojuve Shopping Village di Nichelino (TO), il 2 sarà al CC ESP di Ravenna, il 3 al CC Shopville Gran Reno di Casalecchio di Reno (BO), il 4 al CC Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta (BA), il 5 al Vulcano Buono di Nola, il 6 alla Mondadori Duomo di Milano, il 9 al CC Le Vele Millennium di Quartucciu (CA), il 10 al CC ELNÒS Shopping di Roncadelle (BS), l'11 al Parco Levante di Livorno, il 12 al CC Quasar Village di Corciano (PG), il 13 al CC Conca D'oro di Palermo e infine il 15 al CC Nave de vero di Venezia.

La nuova canzone melodrama

Intanto La noia è sempre più vicina, come stream, a Ci vediamo domani e in poche ore potrebbe passarlo diventando il singolo più ascoltato di Angelina, con oltre 70 milioni di ascolti, facendo da traino per l'album e per questo nuovo singolo che la porta diritta, con un uptempo, all'estate, giocando con ritmi latini. Melodrama è stato scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo ed è un brano che fonde l’elettronica con una ritmica reggaeton: "‘melodrama' è Angelina da piccola a casa che balla in salotto, chiude gli occhi e si immagina sul palco vivere fuori dagli schemi, lasciarsi convincere dai sogni" si legge nel comunicato stampa che spiega la canzone.

Leggi anche Chi è Álvaro de Luna, al fianco di Angelina Mango nella versione spagnola de La Noia

Angelina Mango in tour

La prossima estate Angelina Mango tornerà live nei principali festival estivi in Italia e in Europa: la cantautrice si esibirà infatti al Sea Star Festival di Umag (Croazia – 25 maggio), al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight (UK – 22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (Svizzera – 27 giugno), al Gozo Festival di Santiago De Compostela (Spagna – 6 luglio), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio), al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo – 2 agosto) e infine al Brava Madrid Festival di Madrid (Spagna – 20 settembre). A ottobre, invece, comincerà “Angelina Mango nei club 2024”, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui le date doppie di Roma (11 e 12 ottobre), Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), oltre ai live di Molfetta (BA, 16 ottobre), Nonantola (MO, 19 ottobre), Venaria Reale (TO, 24 ottobre), Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre).