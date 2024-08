Angelina Mango annuncia il sold out di tutto il tour nei club due mesi prima dell’inizio

video suggerito

Angelina mango ha annunciato il sold out del suo tour autunnale nei club italiani.

A cura di Redazione Music

Angelina Mango

Con una storia su Instagram Angelina Mango ha annunciato il sold out del suo tour nei club italiani che terrà il prossimo autunno nelle principali città italiane. Mango, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone La noia, e settima classificata all'Eurovision che si è tenuto in Svezia, aveva deciso di bissare il tour nei club che aveva già fatto nel 2023, con l'idea di andare coi piedi di piombo, prima di fare i palazzetti e chiudere così con un sold out totale ad agosto che le permetterà di programmare con più serenità anche il prossimo tour che potrebbe anche tenersi in location più grandi.

La gioia di Angelina Mango

Mango ha commentato così questo periodo che sta vivendo: "Ok ci sono un po’ di brindisi da fare. il tour italiano è completamente sold out. le date di monaco colonia e londra sono sold out, e abbiamo appena aggiunto una data a francoforte. e infine la noia è il brano italiano di una solista più ascoltato su spotify e il più ascoltato all’estero del 2024". La cantautrice sarà in tour a partire dall'11 e 12 ottobre a Roma all’Atlantico Live, poi andrà a Napoli con due appuntamenti live presso la Casa della musica (14 e 15 ottobre), a Molfetta all’Eremo Club (16 ottobre), a Nonantola al Vox Club (MO, 19 ottobre), a Firenze al Tuscany Hall (21 ottobre), a Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre), a Venaria Reale al Teatro Concordia (TO, 24 ottobre) e infine a Milano per chiudere con i due concerti al Fabrique (26 e 27 ottobre).

Mango più ascoltata all'estero du Spotify

Angelina Mango è stata anche l'artista contemporanea più ascoltata all'estero, se si esclude il remix di Pedro di Raffaella Carrà e una canzone in spagnolo diventata virale in Sud America di Twenty Six. La noia, infatti è la terza in generale, dopo queste due, stando ai dati pubblicati da Spotify, un risultato dato sicuramente anche dalla partecipazione all'ultimo Eurovision, benché non sia chiaro quanti stranieri abbiano ascoltato la canzone e quanto gli italiani residenti all'estero. resta, comunque un ottimo risultato da mettere nel cv per l'artista di Lagonegro che dopo il tour italiano sarà in giro anche in Europa.

Il tour europeo di Mango

L'European tour della cantautrice, infatti, – uscita da qualche mese col suo pokè melodrama, album che ha esordito in prima posizione in classifica – parte dal sold out dai sold out dei live nelle città di Monaco di Baviera (Hansa 39 – 30 ottobre), Colonia (Essigfabrik – 1 novembre) e Londra (02 Academy Islington – 3 novembre) a cui si aggiungono il 4 novembre Bruxelles a La Madelaine, il 6 allo Zoom di Francoforte, l'8 e 9 al Les Etoiles di Parigi, l'11 novembre al Razzmatazz di Barcellona e il 13 alla Sala Chango di Madrid.