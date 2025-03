video suggerito

Amanda Sandrelli ricorda il fratello Giovanni Paoli: "Era un'anima bella. A sua madre l'ho voluto comunicare io" Amanda Sandrelli ha ricordato Giovanni Paoli, suo fratello e figlio di Gino Paoli scomparso a 60 anni a causa di un infarto.

A cura di Redazione Music

Amanda Sandrelli e Giovanni Paoli

Un infarto a portato via a 60 Giovanni Paoli, figlio del cantautore Gino, dopo il ricovero presso l'unità coronarica dell'Ospedale Niguarda di Milano, come ha scritto l'ANSA. L'uomo aveva cominciato accompagnando il padre ai concerti come musicista, poi, crescendo, ha preferito la strada del giornalismo, da Novella 2000 a Diva e Donna fino a dillingernews che dirigeva quando è scomparso. Giovanni era il primogenito del cantautore genovese – avuto dal matrimonio del padre con Anna Fabbri – e aveva soli tre mesi in più di Amanda, la sorella nata dalla relazione di Paoli con Stefania Sandrelli, una nascita che fece scandalo e riempì i giornali di gossip perché testimoniava il tradimento.

L'incontro tra Amanda e Giovanni

Eppure dietro al gossip ci sono famiglia e persone e così quando avevano otto anni Giovanni e Amanda si sono conosciuti, hanno scoperto di avere un fratello e una sorella e da lì è scattato un legame durato tutta la vita. Ed è proprio Amanda Sandrelli ad aver voluto ricordare il fratello in un'intervista a Repubblica in cui specifica che non avrebbe mai voluto mettere in piazza i propri sentimenti se non fosse che voleva che suo fratello avesse "un saluto bello e dolce". L'attrice, che ha saputo la notizia mentre era in teatro col suo spettacolo spiega di essere stata lei a dirlo alla madre di Giovanni, Anna, perché "solo una persona legata a un'altra da un affetto profondo può farlo".

Gino e Giovanni Paoli

Il legame tra i fratelli

L'attrice ha raccontato la prima volta che si sono conosciuti, a otto anni, appunto, "un incontro meraviglioso" e fu "amore a prima vista: lui introverso, intelligente. Io vivace, pestifera. Ci compensavamo avevamo tutti e due un enorme bisogno di avere un fratello". Da quel momento le strade si sono incrociate e leggermente allentate solo quando sono nati i figli: da ragazzi, però, hanno condiviso il letto a castello per cinque anni e vissuto assieme fino ai loro 13 anni. Amanda Sandrelli, ricorda il fratello come una persona "molto speciale" che "aveva un'anima bella, troppo buono e gentile per un mondo come il nostro (…) e incapaci di difendersi da chi non è come loro".

L'ultimo incontro tra Amanda e Giovanni

Amanda Sandrelli ha anche parlato col Corriere della Sera e ha raccontato qual è stato l'ultimo incontro tra di loro: "A fine gennaio: eravamo felici perché ci siamo detti che, a maggio, avremmo passato insieme qualche giorno, perché sarei stata a Milano in teatro. Mi faccia approfittare di questo spazio per ringraziare i tanti che gli hanno voluto bene e ci stanno testimoniando il loro affetto in queste ore. Se lo meritava tutto".

Le condoglianze del Presidente della Liguria

Anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha voluto esprimere condoglianze per Gino Paoli e lo ha fatto con una nota che esprime cordoglio da parte sua e di tutta la Giunta Regionale: "Voglio esprimere la vicinanza della Liguria a Gino Paoli per la morte del figlio Giovanni. Un momento sicuramente di immenso dolore per questo grande artista che, con le sue parole, è riuscito a dar voce a storie e sentimenti immortali. Proprio per la sua statura e la sua importanza storica nel panorama cantautorale, nel 2022 era stato insignito della ‘Croce di San Giorgio', il riconoscimento istituito da Regione Liguria che premia chi si sia distinto per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale".