Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia ha un tifoso speciale in più: Marco Mengoni fa il portafortuna

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Mengoni con la Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo e la tennista Jasmine Paolini, via Fipav e Instagram

Non aveva lasciato dubbi con la prima foto pubblicata su X: "Una cartolina da Parigi 2024". Stiamo parlando di Marco Mengoni e della sua passione per lo sport olimpico, che lo sta facendo diventare uno dei tifosi più fotografati durante la kermesse. Il cantautore di Ronciglione, infatti, da anni è legato alle dinamiche dello sport italiano, soprattutto quando si incomincia a parlare di tennis (che pratica) e di pallavolo. Tra il 2023 e il 2024, proprio Mengoni è stato uno dei tifosi più sfegatati dell'epopea Sinner, dal più celebre video per la vittoria degli Australian Open contro Daniil Medvedev alla foto con la nuova sensation del tennis italiano: la finalista di Wimbledon Jasmine Paolini.

Infatti, proprio in queste ore, Marco Mengoni sembra totalmente assorbito dalla competizione olimpica. Le testimonianze arrivano direttamente dal suo profilo Instagram e X, in cui nelle ultime due immagini compare insieme sia a Jasmine Paolini, sia alla nazionale italiana di pallavolo maschile. Un portafortuna per le due compagini, sia per la squadra di Giannelli e soci, che ha battuto l'Egitto per 3 set a 0, ma anche per la tennista numero 5 del mondo, Jasmine Paolini, la situazione sembra non cambiare. Infatti, l'atleta si è imposta con una vittoria non banale su Ana Bogdan con il risultato di 7-5 6-3. Sulla pagine Instagram ufficiale della FederVolley, in un post in collaborazione proprio con Mengoni: "Hey Marco! 💙 Quanta Italia a Paris2024".

"Sorrisoni a Parigi", invece, è la didascalia della foto con Jasmine Paolini pubblicata su entrambi i profili dei due protagonisti. Non si conosce ancora la programmazione del tifoso Mengoni, ma non sarà stato facile per lui accettare il ritiro di uno dei beniamini: il tennista Jannik Sinner, arresosi a causa di una tonsillite a pochi giorni dalla kermesse olimpica. Mengoni ha più volte speso parole di grande affetto e rispetto nei confronti di Sinner, dalla dedica Guerriero, che riprendeva la sua canzone del 2014, alla prima esibizione con Medvedev all'Atp di Torino nel 2021, scandita dalle note di Cambia un uomo, tratto dall'album Materia (Terra).

Lo scorso anno, proprio durante l'Atp di Vienna, Mengoni era impegnato nel tour europeo che lo vedeva esibirsi nella capitale austriaca. Sul suo profilo TikTok, veniva sorpreso il cantante a guardare la partita di Sinner durante il soundcheck. Più recentemente, durante l'ospitata del cantante di Ronciglione a EPCC, lui e il presentatore hanno discusso per gran parte del suo intervento del rapporto di Mengoni con i tennisti italiani, da Sinner a Berettini, passando per Fognini e Musetti. In quest'occasione aveva raccontato anche della racchetta della discordia, un episodio simpatico proprio con Berettini.

Dopo la promessa da parte del tennista della sua racchetta da tennis, il cantante aveva scoperto, mesi dopo non averla ricevuta, che la stessa era stata regalata a Jovanotti. Un incidente di percorso che si è risolto lo scorso febbraio, quando con una storia su Instagram, Berettini aveva mostrato un allenamento proprio con Marco Mengoni: "Ci vediamo al prossimo allenamento! Pronti per il doppio". Oggi tutte le speranze del tennis maschile alle Olimpiadi sono rivolte su Lorenzo Musetti, dopo la vittoria nel primo turno con Gael Monfils.

Mengoni e Berettini, 2024