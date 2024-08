Al via il Lucania Film Festival: film, concerti e masterclass di Mastandrea e intervento di Turturro

video suggerito

Il Lucania Film festival arriva alla venticinquesima edizione e festeggia con 7 giorni tra proiezioni di film provenienti da tutto il mondo, masterclass di Valerio Mastandrea, Ambra Angiolini, Rocco Papaleo, Raiz a cui si aggiungono anche i concerti di Gnut e Dente. Dal 4 all'11 agosto a Pisticci (MT) va in scena un festival che da anni porta sulla costa jonica alcuni tra i più importanti registi, attori e musicisti italiani e che quest'anno vedrà un'anteprima proprio il 4 con il concerto di Rocco Mentissi & T che si svolgerà a Marina di Pisticci all'alba, prima di dare il via vero e proprio alla rassegna che ha come obiettivo quello di incoraggiare la riflessione su tematiche attuali e stimolare la ricerca di nuove voci narrative e di farlo per tutto l'anno con attività di formazione ed eventi di promozione transdisciplinare oltre a incrementale la "promozione del turismo culturale e dell'industria cinematografica lucana".

Martedì 6 agosto, infatti, il Festival – organizzato dall'associazione Allelammie in collaborazione con il CineParco Tilt – si comincia ufficialmente e a partire dalle 18 – come avverrà per tutti i giorni a seguire – sarà possibile assistere a opere provenienti da tutto il mondo e si potrà partecipare alle masterclass, previa prenotazione e a lectio magistralis di artisti del calibro di Valerio Mastandrea, Raiz, Hana Makhmalbaf, Ambra Angiolini, Rocco Papaleo e Seydou Sarr, Moustapha Fall e Amath Diallo (gli attori del film “Io capitano” di Matteo Garrone), oltre all'intervento (in collegamento online) della regista Alice Rohrwacher, la presenza dell'attrice Yile Yara Vianello (dal cast di “La chimera” e “Corpo celeste”) nonché l'intervento in collegamento da New

York del regista di “Passione”, John Turturro. A queste attività si sommano anche presentazioni di libri, secret screening, talk, podcast, performance artistiche e concerti, tra cui il live di Gnut in duo con Ilaria Graziano, e il concerto di Dente per la cerimonia di premiazione e serata conclusiva dell'11 agosto.

"Sono 25 anni di resistenza – spiega il direttore artistico, Rocco Calandriello –. La stanchezza per noi non è un segno di resa, ma un atto di tenace resistenza: resistenza alle avversità, alle sfide di un mondo in continua evoluzione. È un grido di caparbietà che fronteggia le logiche competitive, e abbraccia la condivisione, la solidarietà e l'amore per il prossimo come motore di cambiamento. Il Lucania Film Festival, infatti, ha accolto l'evoluzione tecnologica senza mai perdere la sua anima. Pensiamo che, nonostante la digitalizzazione delle relazioni e l'intelligenza artificiale, il mondo avrà sempre una nuova storia da raccontare e noi, come abbiamo fatto per questi 25 lunghi anni, ci faremo trovare ogni volta pronti a scovarla, così da poterla donare agli occhi e ai cuori del nostro affezionato pubblico".