Al Bano smentisce il trapianto al fegato: “Basta diffusori del male, l’avvocato ha già in mano tutto”

"Sono a Cellino San Marco, finalmente, e non sono mai stato meglio". Parole squillanti di Al Bano che a Fanpage.it conferma il suo ottimo stato di salute e i suoi impegni numerosi in Italia e all'estero. Nella giornata di ieri, Dillinger News, la testata di Fabrizio Corona, aveva diffuso via Instagram un flash su un presunto trapianto di fegato che il cantante di Felicità ha smentito nettamente, specificando che gli avvocati sono già al lavoro: "Smentisco tutto, assolutamente, ma Fabrizio Corona non c'entra".

Le condizioni di salute di Al Bano

Il piccolo intervento al naso, fatto alla fine di novembre, è diventato nel giro di un paio di mesi "un trapianto al fegato": "Ho fatto un piccolo intervento nel naso, ma una cosetta da niente, dieci minuti. Era sinusite e dava fastidio alle corde vocali, tutto qui". Ma come si passa da "una cosetta da niente" a un "trapianto al fegato"? Questo Al Bano non lo sa, ma smentisce responsabilità dirette di Fabrizio Corona, sebbene la notizia sia apparsa proprio sul social del giornale da lui fondato e diretto:

Sembra che non sia Fabrizio Corona, ma altra gente. Non è lui, comunque l'avvocato ha già fatto i suoi passi, ora se la vedranno loro. Tranquillizzare i fan? Più che fare questo, bisogna condannare questi terroristi delle notizie, questi diffusori del male.

Il cantante si trova a Cellino San Marco

Insomma, Al Bano sta benissimo, forte e sereno, nel tepore della sua tenuta a Cellino San Marco. Un totem colmo di pazienza, per certi versi sorprendente rispetto al bailamme delle ultime ore. Le parole del cantante possono servire come richiamo alla sobrietà e al rispetto, non solo per le figure pubbliche, ma per tutti quelli che possono risultare coinvolti nel processo delle informazioni. La salute è un bene primario, ma pure la verità dei fatti.