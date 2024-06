Adele insulta il fan omofobo che insulta il Pride: “Che ci sei venuto a fare qua? Sei così stupido!” Adele ha risposto a muso duro a un fan che durante un suo concerto, dalla sala del Caesars Palace di Las Vegas, ha gridato contro il Pride. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adele risponde a un fan che insulta il Pride

Adele non le ha mandate a dire a un fan che durante il suo concerto ha insultato il Pride, ricevendo in cambio un insulto e un invito a fare altro, la prossima volta. La cantante inglese, come noto, sta tenendo i suoi Weekends With Adele, ovvero i concerti in cui si esibisce ogni weekend al Caesars Palace di Las Vegas, ed è proprio in quell'occasione che la cantante si è rivolta a muso duro a un uomo che aveva colto la data dell'1 giugno, che segna l'inizio del mese del Pride, evento a cui la cantante è storicamente legata, difendendo da sempre i diritti della comunità LGBTQA+ ed esponendosi in prima persona.

Ma cosa è successo? Come si vede in un video che sta circolando sui social, infatti, a un certo punto tra una canzone e l'altra, si sente un fan che urla "Il Pride fa schifo", quasi come se volesse provocare la risposta della cantante che, ovviamente, arriva immediatamente e anche in maniera piccata, visto l'argomento. La cantante inglese, infatti, a quel punto – mentre è a fianco al suo pianista – interrompe l'esibizione per rispondere direttamente al fan: "Sei venuto al mio spettacolo del cazzo per dire ‘Il Pride fa schifo?' – ha chiesto Adele seduta al pianoforte -. Sei così incredibilmente stupido? Non essere così fottu*amente ridicolo".

A conclusione della risposta al fan, quindi, Adele ha detto: ""Se non hai niente di carino da dire, stai zitto, ok?", ricevendo gli applausi del resto del teatro, che ha appoggiato la cantante. Chiunque conosca minimamente la cantante di Someone Like You conosce bene qual è la sua idea su Pride e in generale su diritti civili, lo scorso anno, sempre a Las Vegas celebrò il mese del Pride indossando un abito con la bandiera arcobaleno sottolineando che l'avrebbe festeggiato per tutto il mese, ma sventolò anche la bandiera del Pride durante il concerto che nel 2022 tenne a Hyde Park.