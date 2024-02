Adele e il retroscena sul suo meme più famoso: “Ecco perché sembro diversa” Due anni fa la faccia infastidita di Adele, immortalata dalle telecamere durante una partita dell’NBA All-Stars, era diventata un meme virale. Ora la cantante ha finalmente spiegato il retroscena di quelle immagini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Accigliata, annoiata, addirittura infastidita. È così che appariva Adele seduta a bordo campo durante una partita dell'NBA All-Star Game del 2022. Le immagini avevano fatto il giro del web, trasformandola in un meme virale. Ora, dopo due anni, in occasione dello spettacolo Weekends with Adele del 17 febbraio, la cantante torna sulla vicenda per spiegare ai fan il perché di quell'espressione.

Adele e il suo meme virale: "Non volevo essere filmata"

"Vi ricordate quel mio meme virale in cui sembra che non me ne freghi niente? Ecco, vorrei dare un contesto a quell'immagine. So che può sembrare assurdo ma non mi piace essere famosa" è la stessa Adele a raccontare il motivo della sua espressione di disappunto durante una partita dell'NBA All-Star Game del 2022. La cantante spiega di essersi recata all'evento in compagnia di Rich Paul, agente di un atleta. Mentre il suo amico era impegnato a parlare con giocatori e colleghi, Adele cercava tra la folla Michael Jordan: "Ad un certo punto sono arrivate le telecamere e mi hanno chiesto due volte se volessi essere registrata per apparire sullo schermo – chiarisce la cantante – Ho detto di no, spiegando che avevo appena cancellato uno spettacolo a Las Vegas".

La spiegazione di Adele e la frecciatina: "Non ho bisogno del filler"

Nonostante il suo rifiuto, le telecamere sono tornate e il filmato è stato trasmesso in televisione, non solo sul campo. "Questo è il motivo per cui sembro una persona diversa, ero arrabbiata, volevo ignorare chi mi stava registrando" aggiunge Adele. Non perde occasione, poi, per mandare una frecciatina a chi l'accusava di essersi fatta qualche ritocco alle labbra in seguito alla perdita di peso: "Le mie labbra sono carnose di natura, non ho bisogno di filler. In quel caso sembrano così grandi perché ero imbronciata". La cantante, infine, aggiunge di essere consapevole di avere un viso che è una calamita naturale per le battute: "Ho una faccia molto memabile".