Addio a Michele Serio, il musicista e scrittore napoletano morto a causa di una polmonite

A cura di Redazione Cultura

È morto lo scrittore Michele Serio che da qualche giorno, come riporta Il Mattino, era ricoverato all'ospedale Cotugno a causa di una polmonite. Serio – la cui scomparsa è stata confermata anche a Fanpage.it – era quello che si può definire un autore a tutto tondo, in grado di spaziare con successo dal mondo della musica a quello della Letteratura, diventando ance un punto di riferimento per una generazione intera di letterati, soprattutto quelli che negli anni '90 erano conosciuti come i Cannibali: tra gli estimatori ci sono stati scrittori come Niccolò Ammaniti e Valerio Evangelisti.Ma sono in tanti a piangere lo scrittore che durante la pandemia, Serio aveva pubblicato il suo ultimo libro "E tu di che congiuntivo sei?" per Cento autori.

