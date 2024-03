Addio a Maurizio Pollini, il cordoglio del mondo della musica: da Bollani e Piovani a Lazza Si è spento all’età di 82 anni il maestro Maurizio Pollini, il più grande pianista italiano. Il mondo della musica e delle istituzioni ricorda l’artista con messaggi di cordoglio che sottolineano l’immensità del suo talento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento all'età di 82 anni, Maurizio Pollini, uno dei più noti pianisti e come definito anche nella nota stampa del Teatro alla Scala di Milano "un riferimento fondamentale nella vita artistica del Teatro per oltre cinquant'anni". La sua scomparsa ha sollevato una grande tristezza nel mondo della musica che, di fatti, si è espresso con messaggi di cordoglio a seguito della notizia annunciata nelle prime ore di sabato 23 marzo 2024.

Il saluto del mondo della musica per Maurizio Pollini

Tanti i messaggi che nelle ultime ore hanno riempito le bacheche social, per ricordare il più grande pianista italiano, messaggi di cordoglio, ma anche di omaggio per la sua musica e l'immensa arte che in tutta la sua carriera ha dispensato suonando nei più importanti teatri del mondo. Tra le tante parole spese per Maurizio Pollini, spiccano quelle di un altro grande esponente della musica contemporanea, Stefano Bollani che scrive: "Buon viaggio, Maestro Pollini. Grazie per tutta la bellezza che hai portato fra noi", a lui si aggiunge Nicola Piovani su X: "Addio a Maurizio Pollini! Quando gli artisti giganti volano in cielo, sulla terra rimane un vuoto amaro". Ma anche artisti più giovani, come Lazza che rivolge un ultimo saluto al maestro: "Oggi si è spento uno dei pilastri della mia vita. Riposa in pace Maurizio Pollini, nessuno mai suonerà Chopin a quel livello per quanto mi riguarda".

Grandi nomi della musica, come il direttore d'orchestra Roberto Abbado scrive sottolineando la grandezza dell'artista: "È con profondo dolore che ho appreso della scomparsa del grande pianista, musicista e intellettuale Maurizio Pollini. Mi unisco al cordoglio della comunità musicale per la perdita di uno dei più grandi pianisti della nostra epoca". Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano lo ha definito "interprete musicale straordinario" e ancora il Presidente Mattarella: "Desidero esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Pollini, pianista insigne, interprete rigoroso e ispirato di straordinarie immagini musicali, riferimento di generazioni di musicisti in tutto il mondo"

Non solo artisti e membri delle istituzioni, ma anche luoghi della cultura italiana, dove il maestro Pollini si era più volte esibito, come il Teatro la Fenice, manifestano il loro cordoglio:

Ci martorizza il cuore scriverne della scomparsa… già, perchè Maurizio Pollini, Titano dell'interpretazione musicale, Uomo, che per la Musica ha fatto tutto il possibile per nobilitarla, se n'è andato. Lo continueremo ad ascoltare per preservarne la Memoria. R.I.P.