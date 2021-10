Abdulrazak Gurnah vince il Premio Nobel per la Letteratura 2021 Oggi, giovedì 7 ottobre, il premio Nobel per la Letteratura 2021 è stato assegnato a Abdulrazak Gurnah, dopo che nel 2020 aveva vinto la poetessa americana Louse Glück. Autore di romanzi come “Il disertore”. L’Accademia svedese ha scelto di premiarlo “la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti”

Abdulrazak Gurnah (foto Gareth Cattermole/Getty Images)

Oggi, giovedì 7 ottobre, il premio Nobel per la Letteratura 2021 è stato assegnato a Abdulrazak Gurnah, dopo che nel 2020 aveva vinto la poetessa americana Louse Glück. Autore di romanzi come "Il disertore" pubblicato da Garzanti così come "Paradiso" e "Sulla riva del mare", è da anni una delle colonne portanti della narrativa africana e post coloniale. L'Accademia svedese ha scelto di premiarlo per "la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti". Il Premio Nobel torna in Africa a 18 anni dall'ultima volta quando a vincere fu John Maxwell Coetzee, prima di lui, il Continente africano ha ricevuto altre tre Nobel per la Letteratura: nel 1986 a Wole Soyinka, nel 1988 a Naguib Mahfouz e nel 1991 Nadine Gordimer.

Abdulrazak Gurnah, nato sull'isola di Zanzibar, ha superato la concorrenza di autrici e autori che, negli scorsi mesi, erano stati dati per favoriti da diversi bookmakers, come ad esempio la "nostra" Elena Ferrante, i padri del post-modernismo Don DeLillo e Thomas Pynchon, lo scrittore giapponese Haruki Murakami, la romanziera americana Joyce Carol Oates, l'autrice canadese Margaret Atwood e l'autore rumeno Mircea Cartarescu, il cui ultimo romanzo, Solenoide, è stato da poco pubblicato in Italia per Il Saggiatore. Per il quinto anno consecutivo, il Nobel cambia sede: nel 2017 fu assegnato allo scrittore inglese Kazuo Ishiguro, nel 2018 alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk, nel 2019 all'austriaco Peter Handke (finito nell'occhio del ciclone per via del suo sostegno a Milosevic) e nel 2020 alla summenzionata Louise Glück.

Per il secondo anno consecutivo salterà, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la cerimonia di premiazione a Stoccolma: la medaglia e il diploma saranno consegnati a direttamente a casa. La Fondazione Nobel ha precisato che la cerimonia sarà trasmessa in televisione e in diretta streaming tramite le sue piattaforme digitali.