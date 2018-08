Anche i funerali di Stato organizzati per commemorare le vittime della strage del Ponte Morandi a Genova hanno provocato accesissime polemiche. In particolare, a scatenare il battage mediatico è stato un selfie scattato da una ragazza al termine della funzione in chiesa. Nella foto, diffusa sui sociale dal rapprer Francesco Di Gesù, in arte Frankie Hi-Nrg, si vede il ministro dell'Interno Matteo Salvini che guarda nell'obiettivo di uno smarphone accanto a una donna. "I selfie, ai funerali di Stato. I selfie". Si legge nel tweet diffuso dal rapper.

La foto ha immediatamente fatto il giro dei social e scatenato un'accesissima polemica, accompagnata da svariati commenti indignati pubblicati da una miriade di utenti e da numerosi esponenti del Partito Democratico. Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune, è intervenuto sulla vicenda con una nota pubblicata dall'agenzia Dire: "Il ministro dell'interno non ha perso L'occasione di speculare politicamente nel giorno dei funerali di Stato per la tragedia di Genova". "Esiste ancora un confine tra rispetto e propaganda? Fino a che punto ci si può autocelebrare?", si chiede invece su Twitter la deputata del Partito democratico Alessia Morani.

Secondo alcune fonti non ancora confermate, la ragazza che ha chiesto la fotografia al ministro Salvini sarebbe affetta da una grave disabilità mentale e dunque non in grado di comprendere l'inadeguatezza del momento.