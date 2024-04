video suggerito

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Pubblicato avviso per gli espropri, dall’8 aprile assistenza ai cittadini” Matteo Salvini durante il question time ha annunciato che è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento relativo agli espropri per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Durante il question time di oggi alla Camera il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto a una interrogazione del deputato di Avs Angelo Bonelli sul Ponte sullo Stretto, in particolare in merito all'esercizio dei poteri di cui al decreto legislativo n.175 del 2016 sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società Stretto di Messina, anche con riferimento alle consulenze e all'affidamento di incarichi

"Solo dopo un anno dall'approvazione del decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina ha firmato il decreto con cui si sarebbe dovuto esercitare il controllo sugli atti della società Stretto di Messina. Secondo l'Anac sono stati fatti in questo frattempo affidamenti diretti dalla società per un valore totale di 4 milioni di euro, tra cui un contratto da 120mila euro all'ex capo ufficio stampa del presidente della Regione Veneto Zaia, all'ex commissario liquidatore della società Stretto di Messina pari a 80mila euro, all'ex direttore della società Stretto di Messina pari a 60mila euro. Questo avviene mentre la società Stretto di Messina dice di aver avviato le procedure di esproprio, cosa del tutto falsa, visto che come sa bene le procedure di esproprio si affidano dopo l'approvazione del progetto definitivo e dopo l'approvazione della Conferenza dei Servizi", ha detto Bonelli.

Matteo Salvini ha risposto, confermando di aver impiegato 12 mesi per varare il decreto che consente di esaminare l’attività svolta dalla Società stretto di Messina, firmando il provvedimento il 2 febbraio. Per un anno quindi il ministero di Salvini non ha esercitato alcun controllo sugli atti della società Stretto di Messina.

"La direttiva sul controllo analogo della Società Stretto di Messina è stata adottato lo scorso 2 febbraio e registrato dalla Corte dei Conti. Nell'ambito del controllo analogo preventivo la direttiva pone l'obbligo in capo alla concessionaria di comunicare al Mit almeno 20 giorni prima le informazioni sugli atti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali sugli atti di straordinaria amministrazione, sulle convenzioni e i contratti comunque denominati con soggetti pubblici e privati diversi dal ministero aventi carattere strategico. Gli atti e le attività soggetti a controllo preventivo e successivo sono stati individuati tenendo conto del vademecum dell'Anac del 9 giugno 2022. Sulla base di tali linee guida, fin dalla fine della gestione liquidatoria della Stretto di Messina ha garantito al ministero un costante aggiornamento sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il question time alla Camera.

"Da tali ricostruzioni emerge che i costi per consulenze e incarichi non rientrano nelle casistiche attenendo all'ordinaria amministrazione della società", ha aggiunto Salvini. "L'80% dei costi richiamati dal quesito – 4 milioni di euro – attengono a spese per l'acquisizione di beni e servizi informatici strettamente necessari per la ripresa delle attività" "buona parte dei quali aventi durata pluriennale" a cui si è provveduto con centri di acquisto qualificati come Consip e Mepa", ha aggiunto.

Per la realizzazione dell'opera "Proprio oggi è stato avviato il procedimento relativo agli espropri nella zona del Ponte sullo Stretto, attraverso il quale tutti gli interessati potranno prendere visione della documentazione e formulare eventuali osservazioni. La società Stretto di Messina ha aperto sportelli informativi sia a Messina che a Villa San Giovanni e a partire dall'8 aprile fornirà assistenza a tutti i cittadini, mentre l'apertura dei lavori è prevista per il 16 aprile alle 11", ha detto Salvini, aggiungendo che "è stata anche indetta e convocata per il 16 aprile la Conferenza dei Servizi".

Ponte sullo stretto: pubblicata oggi la lista degli espropri

L'iter dell'opera ha subito oggi un'accelerazione, dopo che la società Stretto di Messina ha pubblicato la lista completa delle case da demolire e delle aree da sgomberare per dare il via al progetto. in attesa dell’approvazione definitiva. Per far partire il cantiere occorrono la bonifica dei territori, le indagini archeologiche e la predisposizione della base cantieristica, lavori che presuppongono l'esproprio delle abitazioni. In tutto le famiglie che dovranno lasciare le proprie case sono circa 450, 300 in Sicilia e 150 in Calabria, per un totale di 3,7 milioni di metri quadrati da liberare.

"A Messina sono ore di angoscia, parte l'operazione espropri. Il Ponte di Salvini è anche questo: una devastazione sociale, migliaia di cittadini perderanno quartieri, abitazioni e attività, i sacrifici di una vita. Solidarietà e impegno contro un'opera vecchia, inutile e dannosa", ha scritto su X Peppe Provenzano, segreteria nazionale del Pd.

"Ha del ridicolo la disinvoltura con la quale si stanno muovendo tanto il governo tanto la società "Stretto di Messina Spa" sul tema degli espropri. Il progetto aggiornato ha appiccicate sopra 68 osservazioni del comitato scientifico, la valutazione d'impatto ambientale non è stata fatta e di conseguenza il progetto esecutivo non c'è. Quindi di preciso di cosa parliamo? L'impressione è che pur di aprire il cantiere quest'estate Salvini stia tirando dritto facendo finta di non vedere le varie falle ancora da tappare nell'intera operazione. Ovviamente tutto questo calpestando ogni diritto dei cittadini, che disperati giustamente protestano. Situazione piuttosto grave ma per niente seria, come quasi sempre accade con il governo Meloni", si legge in una nota la deputata M5s Daniela Morfino.