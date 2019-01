Drammatico incidente a Courmayeur, in Valle d’Aosta. Uno snowboarder italiano è morto probabilmente a causa di una caduta mentre sciava fuoripista. L'incidente mortale – stando alle prime informazioni trapelate – sarebbe avvenuto nel “Canale del Bambino” nella zona di Plan de la Gabba, un settore vietato e segnalato come pericoloso a circa 1800 metri di quota. Da quanto si apprende, la vittima è precipitata da un salto di roccia. Insieme a lui c'era un altro snowboarder che ha assistito all’incidente e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti tecnici del soccorso del Soccorso alpino valdostano con l’elicottero, medico, soccorritori del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves.

L'incidente in una zona pericolosa e vietata – La zona in cui è avvenuto l'incidente – a sottolinearlo è il Soccorso alpino valdostano – è segnalata come "pericolosa" e l'itinerario è vietato agli sciatori. “La zona dell'incidente, a quota 1.800 metri, è segnalata come pericolosa e l'itinerario è vietato”, così la Centrale unica del soccorso. Il compagno di discesa della vittima, rimasto illeso, è stato condotto a Courmayeur e non ha necessità di intervento sanitario.