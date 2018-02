La morte di Azka Riaz, diciannovenne pakistana trovata priva di vita il 24 febbraio a Trodica di Morrovalle (Macerata), sarebbe stata causata da un trauma da schiacciamento dovuto all’investimento da parte di un’auto. L’autopsia effettuata sul corpo della giovane avrebbe dunque escluso eventuali percosse. A comunicare i primi risultati degli esami sul corpo di Azka è stato l’avvocato Francesco Giorgio Laganà, che difende il padre della vittima, il quarantatreenne Muhammad Riaz. L’uomo per il momento è in stato di fermo con l'accusa di omicidio preterintenzionale. L’udienza di convalida si terrà domani 28 febbraio. Il sospetto degli inquirenti è che il padre della vittima, già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia in un procedimento nel quale la diciannovenne avrebbe dovuto testimoniare, sia stato il responsabile del decesso della giovane che sarebbe stata investita dall'auto quando era già morta o agonizzante. Ma dopo l’autopsia eseguita nella giornata di ieri dal medico legale Roberto Scendoni all’obitorio di Macerata, l'avvocato del padre ha detto che le tumefazioni riscontrate sul corpo della ragazza “non sono tali da far supporre che fosse stata ridotta in fin di vita o tramortita prima dell'incidente”.

Accusato di omicidio colposo il conducente dell’auto – Azka Riaz è stata trovata in strada sabato sera sulla Sp 485 a Trodica di Morrovalle. Il decesso inizialmente era stato segnalato ai carabinieri come conseguenza di un incidente stradale ma dopo i primi rilievi è stato fermato il padre di lei. Intanto, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo il conducente dell’auto che avrebbe travolto Akza Riaz. Si tratta di un cinquantaduenne residente a Montecosaro che ha raccontato di avere superato la ragazza mentre giaceva esanime a terra e di non averla travolta.