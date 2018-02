Un pedofilo di 62 anni, sposato padre di famiglia con due figli e originario di Conegliano, in provincia di Treviso, è stato arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico ai danni di minori e resistenza a pubblico ufficiale. Come si legge sulla Tribuna di Treviso, il presunto pedofilo, operaio incensurato, si sarebbe confuso tra la folla mentre passavano i carri della sfilata di Carnevale nel centro del comune trevigiano. Il 62enne è stato però scoperto da un volontario della protezione civile che lo ha visto avvicinarsi furtivo dietro alcune ragazzine esibendo i propri genitali.

Immediato l’intervento gli agenti di polizia in servizio che hanno prelevato il maniaco allontanandolo dalla folla per identificarlo. Ma il 62enne ha tentato di resistere al fermo spintonato i vigili facendoli cadere a terra, ribellandosi all’identificazione. Alcune persone che assistevano al passaggio dei carri carnevaleschi si sono però accorta del trambusto e, una volta intuito cosa stava accadendo, sarebbe partito un tentativo di linciaggio. L’uomo, ammanettato, è stato infine portato al comando della polizia locale dove sono proseguiti gli accertamenti.

“Una persona insospettabile, anche se non è escluso abbia già avuto pulsioni simili e deviate. Non era però mai stato sorpreso prima di ieri” si legge sulla Tribuna. “Non si sarebbe fatto notare né da genitori né dalle bambine, che stavano guardando i gruppi ed i carri. C’erano migliaia di persone accalcate tra il centro e lungo il percorso della sfilata. Lui ha scelto una delle aree con più affollamento nel viale della stazione, per cercare di passare inosservato e avere dei contatti ravvicinati con le sue ‘vittime’” scrive il quotidiano locale. L’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale e rilasciato.