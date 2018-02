Un giovane di ventisette anni è rimasto ucciso in un drammatico incidente avvenuto su un campo da golf. Jaden Goldfinch-Booker era andato su un campo nella città di Queenstown, in Nuova Zelanda, per trascorrere qualche ora con gli amici e giocare a golf, sport di cui era appassionato, ma a un certo punto il giovane è stato colpito alla tempia da una pallina. Un colpo – l’incidente è avvenuto il 17 febbraio – che lo ha fatto cadere a terra privo di sensi. Subito Jaden è stato portato in ospedale dove, viste le sue condizioni, i medici hanno indotto il coma nel disperato tentativo di salvarlo. E per giorni, in ospedale, il ragazzo ha lottato tra la vita e la morte. Ma purtroppo gli sforzi dei medici non sono stati sufficienti per salvargli la vita. Secondo quanto si legge sui media locali, l’appassionato golfista è morto mercoledì scorso in ospedale.

"Era un buon amico per tutti, ci mancherà" – Sulla tragica vicenda sono in corso le indagini della polizia, che dovrà chiarire l’esatta dinamica dei fatti. “Jaden era nel posto sbagliato al momento sbagliato”, si legge su una pagina web aperta per raccogliere fondi per la famiglia del ragazzo. Un cugino lo ha descritto come un ragazzo che aveva sempre tempo per i suoi amici e la sua famiglia: “Era un buon amico per tutti, ci mancherà molto”, ha raccontato. La fidanzata lo ha ricordato con uno straziante post su Facebook: “Ragazzo mio, ti amerò fino a giorno in cui morirò”. I funerali del giovane si terranno mercoledì.