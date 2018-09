Giro di vite da parte del Viminale contro le occupazioni abusive di immobili su tutto il territorio nazionale. Con una circolare inviata ai prefetti e a tutti agli enti locali, infatti, il Ministero degli interni ha ordinato un immediato censimento di tutti gli immobili occupati in modo abusivo, degli occupanti e l'allontanamento tempestivo degli stessi. La circolare, firmata dal capo di gabinetto del Ministro Matteo Salvini, Piantedosi, raccomanda ai prefetti la "massima rapidità" nell'esecuzione sia dei censimenti che degli sgomberi, sottolineando la necessità di agire in fretta per evitare il perpetrarsi di simili fenomeni. Una nuova linea di fermezza sul tema che andrà a colpire quindi sia le sedi di alcuni centri sociali occupati sia d esempio edifici abbandonati presi a dimora da migranti o da quanti non possono permettersi di pagare un affitto.

Pur disponendo specifici interventi a carico dei Servizi sociali dei Comuni a tutela di soggetti fragili e dei minori, la circolare del Viminale infatti impone un accertamento serrato e criteri molto restrittivi per rientrare nell'alveo dell'assistenza pubblica e, in ogni caso, relegati ad accertamenti da farsi soltanto in un secondo momento rispetto allo sgombero. Gli aiuti pubblici inoltre scatteranno solo se non ci sia alcuna possibilità di garantire il sostegno attraverso parenti o altre strutture. Per quanti non si trovano in situazioni di "fragilità" la circolare invece dispone "forme più generali di assistenza nell'immediatezza dell'evento".

Una misura, che come spiega il documento pubblicato sul sito del ministero dell'Interno, si è resa necessaria alla luce di quanto emerso "in questo primo periodo di applicazione del decreto-legge" varato nel 2017 in materia di "gestione del tema dell'occupazione arbitraria degli immobili". La lotta al contrasto delle occupazioni infatti "non ha compiuto significativi passi avanti" se non rispetto alla prevenzione di nuove occupazioni, sottolineano dal Viminale. Le nuove misure potranno "incidere positivamente sulla prevenzione e repressione delle condotte illecite e complessivamente sulla sicurezza delle nostre città" conclude il Viminale, raccomandando tempestività nell'esecuzione e un primo rapporto sullo stato del fenomeno e delle iniziative avviate nelle varie province già entro la fine del mese di settembre.

La circolare del Ministero