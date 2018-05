E' un ragazzo di nazionalità albanese di 22 anni che vive da una parente a Forlimpopoli – e non un giovane di circa 30 anni come inizialmente riferito in una nota sintetica del 118 – la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa notte sulla via Emilia a Capocolle di Bertinoro, nel territorio di Forlì ma proprio al confine con Cesena.

Sulla vettura, una Volkswagen ‘Lupo', viaggiavano quattro ragazzi stranieri per quella che doveva essere una serata di divertimento tra amici. L'automobile condotta dal 22enne stava procedendo verso un locale di Cesena quando nell'affrontare una curva, per motivi ancora in corso di verifica, ha sbandato finendo contro un muro e poi ‘rimbalzando' e terminando la corsa in un fossato laterale per lo scolo delle acque piovane.

L'autista è deceduto sul colpo, il corpo senza vita è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco. Gli altri tre ragazzi sono rimasti feriti, sono usciti dal mezzo autonomamente. Accompagnati all'ospedale non sono in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri di Bertinoro e di Meldola.