“Assaggiatore di Chicken Nugget”. Un ‘profilo professionale’ che presto potrebbe andare ad arricchire i vostri curriculum grazie alla ‘B&M‘. Si tratta di un’azienda britannica che sta per entrare nel mercato alimentare con prodotti freschi e surgelati. Prima dell’apertura della linea, però, la catena sta cercando una posizione non semplice da occupare. C’è bisogno di qualche che si assicurarsi che tutto abbia il sapore giusto. L’annuncio di lavoro in questione dice: “Per aiutarci a garantire che la nostra gamma sia la migliore del paese, offriamo a una persona fortunata la possibilità di provare alcuni dei nostri prodotti“.

L'annuncio di lavoro.

La B&M ha comunicato che non servono particolare requisiti per ricoprire la posizione di “Assaggiatore di Chicken Nugget”. Tuttavia ha elencato quelle che potrebbero essere considerate capacità innate

Comprare sempre un box da 20 di Chicken Nugget e non condividerlo con nessuno Essere sempre il primo ad alzarsi ogni volta che qualcuno in ufficio ha portato una torta Avere nell’archivio ‘quella volta in cui al buffet sono caduto e ho salvato prima il piatto che me stesso’ Andare agli eventi o alle feste solo perchè c’è cibo gratis Capire l’importanza di un ‘fish finger sandwich’ Saper condurre una presentazione in power point sul ragionamento che sta dietro al fatto che le patatine ricce siano più belle delle patatine fritte classiche.

Chi riuscirà ad essere selezione per questo impiego (si tratta di una posizione temporanea) verrà pagato con una serie di buoni da 25 sterline (circa 28 euro), oltre alla possibilità di mangiare quante più crocchette di pollo possibili. L'unico problema per noi italiani è il luogo di lavoro. L’azienda, infatti, si trova nella contea di Merseyside, in Regno Unito appunto.