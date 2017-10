Il corpo senza vita di un pensionato, Domenico Citelli, incensurato di 71 anni, è stato trovato nella notte tra 5 e 6 ottobre in un tombino a pochi metri dalla sua abitazione di via Teocrito a Pedara, in provincia di Catania, avvolto in un sacco. La scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione da parte dei vicini di casa dell’uomo che hanno allertato le forze dell'ordine. La causa del decesso sembra essere un colpo di fucile alla testa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Acireale. Gli investigatori escludono che il delitto sia maturato in ambienti della criminalità organizzata e indagano sulla sfera personale della vittima.

Al momento i Carabinieri del reparto scientifico sono al lavoro all'interno della villa dell'uomo, che era originario di Catania, per effettuare i rilievi. Sequestrato un fucile calibro 12 nella villa in cui viveva l'uomo, che era un ex dirigente della Regione Siciliana in pensione. Accertamenti sono in corso per verificare se si tratti della l'arma del delitto. Il luogo dove è avvenuto il delitto è una zona al confine tra i Comuni di Pedara e Nicolosi, abitata da vacanzieri o da catanesi che hanno la casa di villeggiatura. Sembra che l'uomo vivesse da solo e fosse una persona molto riservata. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.